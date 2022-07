La page PlayStation de God of War Ragnarok a été mise à jour et nous livre de nouveaux détails sur le scénario du jeu PS5 & PS4. Un dilemme cornélien attend Kratos & Atreus dans cette suite.

Pour terminer l'année en beauté, la PS5 et la PS4 vont accueillir un mastodonte : God of War Ragnarok. Alors que certains comptent peut-être les jours qui les séparent de cette suite, on a un peu plus d'informations à son sujet. Prévoyez une petite laine, il va faire froid.

Le synopsis de God of War Ragnarok

« Winter is coming » aussi dans God of War Ragnarok et testera grandement Kratos ainsi qu'Atreus. On retrouvera le duo tandis que le Fimbulvetr, l'hiver trois ans qui précède le Ragnarök, est bien entamé. Avant de connaître l'issue de la prophétie, Kratos & Atreus iront visiter les neuf royaumes. Un élément attendu par les joueurs du premier opus.

Ce périple sera mouvementé car les alliés d'hier seront peut-être les ennemis de demain, et sur leur route, ils croiseront de nouvelles menaces. Plus imposantes que celles de God of War ? On peut le souhaiter même si le combat contre l'Etranger a démontré qu'il n'y a pas que la taille qui compte.

Cette suite de God of War (2018), un titre acclamé par la critique, est signée Santa Monica Studio. Fimbulvetr est déjà bien avancé. Alors que les forces d'Asgard se préparent à l'affrontement prophétisé qui détruira le monde, Kratos et Atreus doivent explorer les neuf royaumes en quête de réponses. Au cours de leur voyage, ils découvriront de fascinants paysages mythiques et combattront de terrifiants ennemis, monstres et dieux nordiques. Le Ragnarök se fait de plus en plus menaçant. Kratos et Atreus devront choisir entre leur sécurité et celle des royaumes.

God of War Ragnarök, qui aurait pu sortir à la place de Starfield, sera disponible le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4. Si vous avez loupé la grosse édition collector, vous pouvez commencer à vous en mordre les doigts car elle s'arrache à des prix totalement ridicules. Et si vous n'avez pas encore de PlayStation 5, c'est dommage parce que la claque ultime sera sur cette console. Mais rassurez-vous, le jeu devrait au minimum être aussi impressionnant que le précédent sur PlayStation 4. Il faut juste ne pas vouloir jouer à 60fps.