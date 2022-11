Attendez avant de vous jeter à corps perdu dans l'aventure God of War Ragnarok. L'installation du traditionnel patch de lancement est vivement recommandée.

Malgré toutes ses qualités, God of War Ragnarok devra être mis à jour comme tous les gros jeux à sa sortie. Santa Monica Studio vous demande ne pas passer à côté afin d'avoir une expérience optimale.

Un patch day one incontournable pour God of War Ragnarok

God of War Ragnarok sera disponible dans quelques heures, mais quelques petits chanceux ont peut-être déjà reçu leur précieuse copie. Peu importe la date à laquelle vous mettrez les mains sur le jeu, il faudra impérativement télécharger le patch de lancement. Une recommandation qui émane directement du studio de développement.

Le patch Day 1 de GOW Ragnarok est prêt. Nous vous encourageons vivement à le télécharger pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience possible lorsque vous y jouerez le 9 novembre !

Si Santa Monica Studio insiste autant là-dessus, c'est que cette mise à jour comprend un nombre important d'améliorations et de correctifs liés aux dialogues, cinématiques, quêtes et à la progression ou encore au gameplay de God of War Ragnarok. Le patchnotes intégral est lisible à cette adresse.

L'update résout également des problèmes spécifiques à chaque plateforme. Si vous êtes sur PS5, vous aurez des réglages supplémentaires pour le retour haptique de la DualSense. Pour la PS4, voici les changements :

Correction de plusieurs cas de problèmes de chargement

Résolution de rares cas pour lesquels le monde se chargeait lentement, avec pour conséquence une dégradation temporaire des graphismes

Correction d'un crash extrêmement lors du chargement d'une sauvegarde

Vous hésitez à vous le procurer ? Notre test va peut-être vous aider à y voir plus clair.