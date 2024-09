Alors que le portage PC de God of War Ragnarok sort aujourd'hui, c'est en effet celui-ci qui profite de ces nouvelles fonctionnalités tant demandées sur PS4/PS5. Malheureusement, la version console du dernier grand jeu de Santa Monica doit pour l'instant faire ça, même si elles devraient selon le studio être déployées ultérieurement.

God of War Ragnarok plus chouchouté sur PC que sur consoles ?

Malgré certaines longueurs dans sa narration, God of War Ragnarok représentait globalement une fantastique suite au reboot de la célèbre franchise sorti en 2018 et centré sur la mythologie nordique. Les joueuses et joueurs PS4/PS5 ont eu droit à une conclusion épique de la saga de Kratos et Atreus. Le Dieu de la Guerre a même eu droit plus tard à un approfondissement de son histoire personnelle via l'excellent DLC gratuit Valhalla.

Quelques éléments manquaient toutefois à l'appel pour que le titre tutoie la perfection. Les joueuses et joueurs ont notamment fortement pesté contre Atreus et sa propension à divulgâcher les puzzles du jeu, avant même parfois d'avoir vus ces derniers. Certaines fonctionnalités d'accessibilité auraient également été appréciables. Dans un article de blog, PlayStation a ainsi indiqué que tout cela arrivera bien dans God of War Ragnarok... mais pour l'instant uniquement sur la version PC. D'un côté, une nouvelle option permettra de « réduire la fréquence à laquelle vous entendez des indices de la part de vos compagnons concernant les puzzles ». De l'autre, une option d'accessibilité pour les personnes malvoyantes fera son entrée, avec l'ajout de descriptions audio notamment dans les cinématiques. Vous pouvez voir ce que cela donne via la vidéo ci-dessous.

PlayStation semble cependant pour l'instant s'intéresser à la version PC de God of War Ragnarok. Que les joueuses et joueurs consoles se rassurent cependant, le studio Santa Monica (qui travaillerait déjà sur un autre jeu, mais cette fois a priori pas centré sur Kratos) a précisé que ces changements seront « bientôt rajoutées sur ces plateformes ». Comme on dit : « patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». N'est-ce pas, Kratos ?

