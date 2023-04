Santa Monica a tout fait exploser à la sortie de God of War Ragnarok. Le jeu a battu des records, les critiques comme les joueurs ont été unanimes : c’est un mastodonte de la PS5. S’il avait absolument tout pour lui, il lui manquait deux modes particulièrement appréciés : le mode photo et le new game plus. Le premier est arrivé il y a quelques temps maintenant et c’est au tour du second d’être disponible.

Le New Game Plus disponible dans God of War Ragnarok

En ce 5 avril 2023, le mode New Game Plus est enfin disponible dans God of War Ragnarok. Une fonctionnalité attendue par de nombreux joueurs depuis le lancement, elle arrivera à 21h00 tapantes en France. L’occasion parfaite pour retourner dans les neuf royaumes avec tous ses équipements et ses compétences de ses sauvegardes précédentes avec quelques nouveautés pour rafraîchir l’expérience. Niveau maximum plus élevé, équipements inédits, nouveaux enchantements, le mode Nouvelle Partie + propose davantage d’options de gameplay.

Nouveaux équipements

Armure de l’ours noir : vous commencerez votre Nouvelle Partie + avec l’armure de l’ours noir équipée.

: vous commencerez votre Nouvelle Partie + avec l’armure de l’ours noir équipée. Armure spartiate : sans atout, ni stat et bloquée au niveau de puissance 1. L’armure pour ceux qui veulent mettre leurs compétences à l’épreuve.

: sans atout, ni stat et bloquée au niveau de puissance 1. L’armure pour ceux qui veulent mettre leurs compétences à l’épreuve. Armure d’Arès : offre une chance de créer une pierre de guérison quand elle subit un impact. Elle peut être obtenue avec de l’argent dans l’atelier des frères huldres.

: offre une chance de créer une pierre de guérison quand elle subit un impact. Elle peut être obtenue avec de l’argent dans l’atelier des frères huldres. Armure de Zeus : augmente nettement les dégâts runiques et aux corps-à-corps, mais aussi les dégâts subis. Peut être obtenu après avoir vaincu Gná, la reine des Valkyries et terminé certains vestiges d’Asgard lors d’une sauvegarde New Game+.

: augmente nettement les dégâts runiques et aux corps-à-corps, mais aussi les dégâts subis. Peut être obtenu après avoir vaincu Gná, la reine des Valkyries et terminé certains vestiges d’Asgard lors d’une sauvegarde New Game+. Aspis spartiate (Nouveau bouclier) : dispose d’une fenêtre de parade plus réduite. Peut être obtenue avec de l’argent dans l’atelier des frères Huldres.

Nouvelles apparences d'armure

Pour les fashionistas en herbe, le New Game Plus de God of War Ragnarok a pensé à vous. Ce sont 13 armures qui ont été remixées avec de nouvelles combinaisons de couleurs. Elles peuvent être achetées dans l’atelier des frères Huldres et appliquées à n’importe laquelle de vos armures de niveau 9 et plus depuis le menu de métamorphose. Vous obtiendrez également la nouvelle apparence d’armure berserker après être venu à bout du roi des Berserkers dans votre nouvelle partie.

Niveau maximum augmenté

Le niveau maximum sera également augmenté dans le New Game+ de God of War Ragnarok, tout comme celui de vos ennemis qui seront plus puissants. Il sera alors possible de transformer tous ses équipements de niveau 9 en version « Plus », qui proposeront elles-mêmes davantage de niveaux de progression. Cela vous permettra également d'obtenir une pièce dorée pouvant être utilisée pour acheter des enchantements inédits dans la boutique. Des modifications ont justement été apportées à la boutique pour améliorer l’expérience des joueurs. Il est par exemple possible d’acheter et vendre des ressources progressivement.

Nouveaux enchantements

Pièces dorées (Enchantements de gravure et badge) : elles proposent à la fois des atouts puissants et versatiles d’armure (gravures) et de rönd de bouclier (badges) et peuvent être équipés sur vos amulettes en tant qu’enchantements. Les plus puissants nécessitent en revanche des paliers de stats, le but étant de récompenser les combinaisons les plus ingénieuses.

: elles proposent à la fois des atouts puissants et versatiles d’armure (gravures) et de rönd de bouclier (badges) et peuvent être équipés sur vos amulettes en tant qu’enchantements. Les plus puissants nécessitent en revanche des paliers de stats, le but étant de récompenser les combinaisons les plus ingénieuses. Butin des âmes de berserkers (Enchantements bonus de stats) : une fois que vous aurez vaincu les âmes de berserkers dans le NG+ de God of War Ragnarok, vous obtiendrez de nouveaux enchantements qui donneront d’importants bonus à certaines stats.

: une fois que vous aurez vaincu les âmes de berserkers dans le NG+ de God of War Ragnarok, vous obtiendrez de nouveaux enchantements qui donneront d’importants bonus à certaines stats. Fardeaux : il s’agit d’un nouveau groupe d’enchantements. Ils permettent d’équiper des atouts pour créer des défis sur-mesure. À combiner avec l’armure spartiate pour une expérience encore plus difficile.

Les nouveautés du NG+ de God of War Ragnarok

Santa Monica ne s’est pas reposé sur ses lauriers et a ajouté également quelques nouveautés. À commencer par le « modificateur de compétences plus », permettant d’améliorer les marques de modification avec de l’expérience afin de parfaire les effets. L’Arène de Niflheim a également été agrandie afin d’offrir encore plus d’options, notamment une nouvelle sélection d’ennemis à affronter. Il est aussi possible d’incarner Kratos ou Atreus et de choisir l’un d’eux ou Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Thor et Thrúd en tant que compagnon de combat.

Pour les amateurs de challenge, des changements ont été apportés aux combats optionnels les plus difficiles lors du New Game Plus afin qu’ils soient encore plus durs à battre. Par exemple dans tous les modes de difficulté du NG+, la Malévole et Ormstunga ont de nouvelles attaques, tandis que dans les difficultés « Le défi avant tout et Donnez-moi du God of War », ce sont tous les boss et mini-boss qui sont équipés d’une protection runique. Petit bonus pour terminer, God of War Ragnarok propose désormais un mode rendu en Noir et Blanc afin d’apporter une touche plus cinématographique à l’ensemble des parties.