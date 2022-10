Comme promis, après son histoire, God of War Ragnarok met l'accent sur ses combats et les nombreuses améliorations apportées au système, ainsi que sur la variété des ennemis.

God of War Ragnarok est au rendez-vous avec sa vidéo hebdomadaire. Les coulisses de l'histoire laissent place à celles des affrontements.

Les combats et ennemis de God of War Ragnarok

Sur le même modèle que la précédente vidéo, God of War Ragnarok à la « base fondamentale de n'importel quel jeu de la série », les combats. Plusieurs développeurs ont pris la parole comme Grace Pan, animatrice gameplay qui donne vie aux personnages, pour parler des changements de cet épisode.

Une suite qui poussera les curseurs à tous les niveaux avec des affrontements riches et dynamiques grâce à une nouvelle palette de coups et des déplacements plus rapide. Steven Oyarijivbie, concepteur des combats, a lui insisté sur l'importance d'avoir un équilibre entre frustration et motivation. Autrement dit avoir des ennemis qui ne soient pas inaccessibles mais avec du répondant pour procurer au joueur la satisfaction de les avoir vaincus.

Les équipes de Santa Monica Studio s'expliquent également sur la maturité acquise par Atreus, qui se traduira dans le gameplay avec une plus grande prise d'initiatives de la part du jeune homme et une meilleure collaboration avec son père Kratos.

Si jamais vous voulez en savoir plus, notre preview est encore chaude et n'oubliez pas, attention aux spoilers suite au leak massif du jeu.