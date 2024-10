Sans être la claque ultime, God of War Ragnarok est l'un des jeux les plus beaux du marché et une nouvelle version du jeu le prouve encore. Attention les yeux !

God of War Ragnarok est une conclusion épique à l'épopée nordique débutée avec GOW (2018). Un blockbuster ultra efficace et savoureux qui est disponible sur PS5, PS4... et sur PC depuis le 19 septembre 2024. D'ailleurs, il semble briller de mille feux sur cette plateforme, et on devrait vous en reparler très prochainement. Quelques jours après le lancement, des joueurs se sont déjà emparés du jeu pour l'embellir davantage et ça vaut le détour.

God of War Ragnarok fait rugir sa puissance en 8K

Même si God of War Ragnarok referme une page de l'histoire de la saga, la licence devrait bien se poursuivre. Plusieurs offres d'emploi semblent confirmer le développement d'un nouveau jeu GOW, en sus d'une licence inédite qui serait pilotée par Cory Barlog. Pendant ce temps, la dernière aventure de Kratos et Atreus est donc jouable sur PC, et comme d'habitude pour les gros jeux, ça a attiré les moddeurs dont la chaîne YouTube Digital Dreams. Après Red Dead Redemption 2 ou Cyberpunk 2077 en 8K, God of War Ragnarok a eu le droit à un lifting graphique sur PC.

Encore une fois, Digital Dreams utilise un combo composé d'un Ryzen 9 7950x, d'une RTX 4090 et de 32 Go de RAM pour faire tourner le jeu en 8K avec une comptabilité ray-tracing. Dans cette configuration, God of War Ragnarök en met en plein la vue, c'est tout simplement sublime. Et encore, il ne s'agit là que du début du titre, et ce ne sont pas les moments les plus beaux de cette aventure. Si vous avez prévu de partir à l'assaut des neuf royaumes, et que vous avez peur pour votre configuration, voici les specs PC de God of War Ragnarok. Vous verrez ainsi si vous êtes capables de le faire tourner jusqu'en 4K 60fps en Ultra ou non.

Source : Digital Dreams.