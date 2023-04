Santa Monica Studio vient de déployer une nouvelle mise à jour de God of War Ragnarok qui corrige quelques soucis bien gênants, notamment un crash et des problèmes liés aux trophées.

Un peu moins de six mois après la sortie de God of War Ragnarok, Santa Monica continue d’agrémenter le jeu avec de nouvelles fonctionnalités. La dernière en date était particulièrement attendue : le mode New Game Plus. Comme souvent avec l’arrivée de telles nouveautés, quelques bugs supplémentaires sont venus se greffer à l’ensemble. Moins d’une semaine après la mise à jour apportant le NG+, le studio déploie un nouveau patch corrigeant quelques problèmes, notamment au niveau des trophées.

Une nouvelle mise à jour pour God of War Ragnarok

God of War Ragnarok a été un véritable raz-de-marée à sa sortie en novembre 2022. L’exclusivité PlayStation a été un énorme succès critique et commercial et tout le monde était unanime sur un point : c’est l’un des meilleurs jeux de la PS5. Depuis son lancement, le titre a donc accueilli deux nouveautés réclamées : le mode photo et le New Game Plus. La seconde a débarqué la semaine dernière permettant aux joueurs de retourner dans les neuf royaumes en conservant tout leur équipement et leurs compétences tout en profitant de quelques ajouts bienvenus. On pense notamment au niveau maximum plus élevé, des équipements inédits ou même des nouveaux enchantements.

Malheureusement, cette mise à jour s’est également accompagnée de quelques nouveaux soucis que le studio s’est empressé de corriger avec le patch 4.01 de God of War Ragnarok. Il corrige avant tout des problèmes liés à certains trophées qui ne se débloquaient pas ainsi que des bugs au niveau des quêtes et des équipements.

Patch notes de la version 4.01 de God of War Ragnarok

Équipement

Correction d'un problème où l’armure Valnoir ou l'armure Neige Ressuscitée ne pouvaient pas être améliorées au-delà du niveau 9 dans le NG+.

Quêtes

Correction d'un problème où certaines ressources de quête n'étaient pas accordées lorsqu'elles étaient terminées dans le New Game+ (écailles de Lindworm, charbons souverains, essence de Hel). Ces ressources seront accordées rétroactivement aux joueurs qui auraient dû les recevoir.

Système

Correction d'un cas rare où l'application crashait lors du chargement de certains fichiers de sauvegarde.

Trophées

Correction d'un problème où le trophée "Engagement total" de God of War Ragnarok ne se déverrouillait pas en améliorant l'armure NG+ au niveau 9 ou plus.

Résolution d'un bug où le trophée "Tueur de dragon" ne pouvait pas être obtenu pendant le New Game Plus si le joueur n'avait pas fabriqué l'armure Écaille de dragon pendant la première partie du jeu de base.

Correction d'un problème où le trophée "Phalange" ne pouvait pas être obtenu si le joueur fabriquait un bouclier de niveau 9+ avant de fabriquer tous les autres types de boucliers.

Si vous avez reçu une armure dans le coffre où sont stockés les objets perdus, vous aurez besoin de redémarrer le jeu ou de recharger votre partie pour obtenir le trophée. Veuillez noter que ces trophées seront accordés rétroactivement aux joueurs ayant rempli les conditions requises entre le moment où le patch New Game Plus (v. 04.00) et ce nouvelle mise à jour de God fo War Rangarok.

UI et UX