God of War Ragnarok est sorti et ses collectors également. Mais voilà, certains acheteurs ont vite déchanté au moment de déballer leurs précieuses éditions.

Le lancement de God of War Ragnarok ne se passe pas comme prévu pour les collectionneurs qui font face à un sérieux problème.

Les collectors de God of War Ragnarok déçoivent

Pour la sortie de God of War Ragnarok, Sony et Santa Monica Studio ont préparé deux collectors qui sont grosso modo les mêmes. Mais évidemment, la plus chère a encore plus de goodies physiques. L'une comme l'autre se sont rapidement retrouvées en rupture de stock, notamment à cause de scalpers peu scrupuleux qui ont cédé ces éditions à des prix totalement délirants. Entre 550 et 1 009 euros pour un produit vendu à la base 269,99€.

Mais aujourd'hui, ça va se retourner contre eux. En effet, les joueurs ont commencé à recevoir leurs collectors de God of War Ragnarok, y compris des acheteurs lambdas qui ne cherchent pas le profit, et il y a un sérieux problème. Celles-ci sont incomplètes.

Normalement, la Collector's Edition et la Jotnar Edition renferment toutes deux un steelbook avec un code pour télécharger le jeu en dématérialisé. L'utilisateur qui a crée un compte Twitter dédié afin d'interpeller PlayStation a bien son boitier métal mais celui-ci contient deux codes pour obtenir des bonus numériques et non God of War Ragnarok.

Un autre n'a lui même pas de steelbook et par conséquent aucun code pour récupérer son jeu via le PS Store. Les collectors des acheteurs proviennent d'enseignes différentes, Target et GameStop.

De votre côté, constatez-vous un tel problème ? Avez-vous une réponse à ces oublis ? Dites-nous tout en commentaires.