God of War Ragnarok a confirmé tous les bienfaits de la nouvelle formule. Un retour fracassant de Kratos pour une suite grandiose qui a su conjuguer passé et présent. Un succès critique mais également commercial. En trois mois, le jeu s'est plus vendu que son prédécesseur en un an. Mais malgré cela, le studio a été clair : il n'y aura pas de DLC et la saga nordique s'est terminée avec cet épisode. Vraiment ?

Un projet God of War Ragnarok a leaké

God of War Ragnarok aurait très bien pu être le deuxième épisode d'une trilogie, mais ça aurait fait trop d'après Cory Barlog. En 2021, Cory Barlog, le directeur du précédent volet, avait déclaré ceci. « Le premier God of War nordique nous a demandé 5 ans de développement. Je ne sais pas combien de temps le second va prendre - je balance, je pense que ce sera à peu près la même chose - et s'il l'on imagine devoir en faire un troisième dans le même temps, on arrive à un cycle de quinze ans pour raconter une seule et même histoire. Je pense que c'est une période bien trop étalée. Et vu où nous en étions avec Eric et toute l'équipe, je me suis dit que l'on pourrait conclure avec un second jeu, car le cœur de notre histoire, c'est vraiment la relation qui unit Kratos et Atreus ».

Avec cette déclaration, Barlog faisait déjà savoir que God of War Ragnarok signerait la fin de l'ère nordique, sans nécessité de continuer ce voyage par le biais d'un contenu additionnel. Au moment de la sortie du jeu, le réalisateur Eric Williams avait lui aussi écarté un DLC. « Je ne sais pas. Ce jeu est massif. On y a mis tout ce qu'on avait, alors je compterais pas dessus » avait-il déclaré. Mais voilà, il se pourrait que ces propos ne soient plus trop d'actualité.

D'après The Snitch, les équipes de SIE Santa Monica Studio sont finalement sur un DLC ou une extension de God of War Ragnarok. Un projet qui serait à 60% de son développement, et qui ne serait pas attendu avant l'année prochaine au minimum. L'insider aurait obtenu ces informations auprès de la même source qui lui a révélé des choses sur l'exclu PS5 Rise of the Ronin.

Un nouveau jeu, DLC ou extension finalement ?

Ce leak intervient alors que la rumeur d'un nouveau jeu God of War a fait surface. Dans les offres d'emploi postées sur son site web, SIE Santa Monica a en effet révélé être à la recherche de talents pour grossir leurs rangs. Les prétendants devront être extrêmement à l'aise avec la franchise, et même beaucoup plus. Les fiches demandent de « connaître GOW (2018) et GOW Ragnarok », et « d'être capables de parler en détail des systèmes de combat, des mécaniques et des ennemis ». Il y aura donc très probablement une aventure inédite, mais avec cette fuite, la nature de celle-ci est beaucoup plus floue.

Néanmoins, certains pensent que PlayStation pourrait peut-être recopier le modèle d'Uncharted The Lost Legacy avec God of War Ragnarok. À savoir un jeu autonome et nettement plus court que le précédent. L'autre question qui se pose est : allons-nous revoir Kratos en personnage jouable ? Comme pour le spin-off de Naughty Dog, on pourrait très bien incarner un autre personnage. Sur les forums de ResetERA, certains se verraient bien aux commandes de Thrud ou même Freya.

Que diriez-vous d'un DLC ou d'une extension pour God of War Ragnarok ? Qui aimeriez-vous contrôler si la rumeur se confirme dans les mois à venir ?