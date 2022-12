Le scénario de God of War Ragnarok aurait-il pu être différent avec le sacrifice d'un personnage pourtant central ? Eric Williams, directeur du jeu, donne une réponse on ne peut plus claire.

Après la fin expliquée de God of War Ragnarok, le réalisateur de cet épisode fait une confidence sur le destin d'un héros majeur de l'aventure. Attention spoilers, y compris sur le jeu de 2018, et sur la fin.

Une mort majeure évitée dans God of War Ragnarok

À la fin de God of War Ragnarok, Kratos ne meurt pas. Il devait ? Oui selon une prophétie. Lorsque Atreus aka Loki rend visite à la jeune Angrboda, les deux échangent sur une prédiction qui impliquerait la mort du divin chauve et qu'Atreus se range du côté d'Odin.

Finalement, aucun des événements n'aura lieu mais est-ce que cela aurait pu se passer autrement ? Non d'après Eric Williams, directeur du jeu. Si Kratos n'a pas été tué, c'est parce que ce n'était pas l'histoire que Santa Monica voulait raconter.

Oh non, nous n'avons pas envisagé de tuer Kratos pour de nombreuses raisons. L'histoire que nous voulions raconter était celle de cette équipe père-fils qui se rassemble et devient par la suite assez forte pour qu'ils se connaissent, qu'ils sachent qu'ils se sont mutuellement rendus meilleurs, et que si vous deviez les séparer, vous auriez toujours le sentiment qu'ils vont bien. Via The Washington Post.

Atreus et Kratos se séparent justement avant les crédits de God of War Ragnarok. Temporairement ? Difficile à dire et il n'y aura normalement pas de DLC. L'aventure nordique s'achève ici, en attendant sûrement l'annonce d'un nouveau jeu avec une autre mythologie.

GOW Ragnarok est disponible sur PS5 et PC, et pour les joueurs, c'est lui la pépite de 2022.