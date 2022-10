Vous souvenez-vous du temps béni où il suffisait d'insérer un CD dans une console pour pouvoir lancer le jeu ? Ou encore quand il suffisait de télécharger quelques gigas pour profiter d'une aventure vidéoludique sans concession sur son disque dur ? Un temps lointain et ce n'est pas God of War Ragnarok qui améliorera la situation.

God of War Ragnarok pèse lourd

En effet d'après un récent tweet d'une version de test de God of War Ragnarok, on peut voir sur l'écran la taille totale du jeu dans sa version finale (avec le patch obligatoire) via le menu de la PlayStation 4 :

Vous avez bien vu, il faudra donc 118 Go pour profiter de God of War Ragnarok. Un chiffre assez conséquent quand on sait que même un jeu comme Red Dead Redemption 2 et son vaste monde ouvert ne pèse "que" 105 Go. Tout ceci est évidemment lié à la qualité des graphismes qui s'améliore avec le temps mais aussi le poids lourd des fichiers audios qui viennent littéralement plomber la taille des fichiers. C'est un tout petit moins lourd que la taille de la UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection que nous avons eu l'occasion de tester hier et qui pèse elle 124 Go mais à la différence qu'il y a ici deux jeux.

Même Microsoft Flight Simulator qui est un mastodonte est désormais moins encombrant que ce GoW Ragnarok. Pour mémoire, l'exclusivité PlayStation sera disponible sur PS4 et PS5 le 9 novembre 2022. De quoi prendre le temps de supprimer les jeux inutiles de vos SSD.

Que pensez-vous de l'encombrement de plus en plus grand de nos jeux vidéo sur consoles et PC ?