God of War Ragnarok se met une nouvelle fois à jour et corrige pas mal de petits bugs, dont un franchement gênant pour certains joueurs.

Kratos et son fiston font les beaux jours de Sony et le jeu est un franc succès auprès des joueurs. Le dernier né de Santa Monica cartonne et le studio continue de mettre à jour son God of War Ragnarok pour le peaufiner davantage.

Après un précédent patch visant à corriger quelques bugs, God of War Ragnarok s’optimise une nouvelle fois avec sa mise à jour 2.03. Au menu cette fois, de nouvelles corrections de bugs mineurs, mais aussi un petit correctif qui sauvera l’avancée de bien des joueurs. Un bug pouvait en effet bloquer la progression de la quête « Le sanctuaire perdu » en coinçant les joueurs dans la grotte. Ne pouvant sortir, ils ne leur restaient plus qu’à relancer leur dernière sauvegarde. Chose désormais terminée !

God of War Ragnarok : notes de patch 2.03 sur PS5 et PS4

Quêtes et progression

Correction d'un cas où les joueurs pouvaient se retrouver coincés dans les grottes pendant la quête "Le sanctuaire perdu".

Stabilité et performances

Correction d'un crash rare lors de l'utilisation du menu d'équipement.

Correction d'un crash rare lors de la navigation dans la liste des quêtes du journal.

Correction d'un crash rare lors de la navigation à l'aide de la carte.

Correction d'un crash qui pouvait apparaître de manière aléatoire pendant le jeu.

Ce n'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de pris. Les fans attendent maintenant l'arrivée du mode photo qui ne devrait pas trop tarder si l'on en croit les dernières déclarations des développeurs. D'ailleurs, le mode est d'ores et déjà implanté dans le jeu puisqu'un petit malin a trouvé le moyen de s'en servir.