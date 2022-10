Plus rapide, plus fort et aussi plus beau, God of War Ragnarok s'annonce sous les meilleurs auspices comme expliqué davantage dans notre preview. Ceux qui aiment jouer avec un framerate élevé ou un entre-deux vont être aux anges.

Les modes graphiques de God of War Ragnarok

Tous ceux qui ont un écran récent vont pouvoir se faire plaisir avec God of War Ragnarok. En fonction du téléviseur, le jeu de Santa Monica Studio proposera quatre modes graphiques au total. Tout le monde aura accès aux traditionnels modes « Résolution » 4K à 30fps et « Performance » à 60fps, probablement en 4K dynamique. Mais si vous avez une TV avec HDMI 2.1, les options seront plus nombreuses.

Dans ce cas, et sous réserve que la fonctionnalité « Haut framerate » soit activée, deux autres modes se débloqueront. Un mode « Résolution » en 4K à 40fps et le « Performance » qui vise les 120fps. Il est possible que dans ce dernier, la résolution soit en 1080p mais il faudra attendre confirmation.

Mais la vraie bonne nouvelle reste le mode 40fps. Depuis le lancement de la PS5, les PlayStation Studios font régulièrement en sorte d'offrir un tel rafraichissement. Cela permet d'avoir une meilleure fluidité tout en conservant une fidélité graphique plus importante qu'en 60fps. Le meilleur des deux mondes.