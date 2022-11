Chers allergiques aux spoilers, vous qui essayez d’esquiver les vidéos, les réseaux sociaux et les discussions entre amis dans le but de conserver la surprise de la découverte intacte, faites attention ! La PS5 et la PS4 peuvent littéralement vous spoiler God of War Ragnarok !

God of War Ragnarok spoilé directement sur votre PS5

Il va en effet falloir faire très attention lorsque vous vous baladez sur votre PS5 ou votre PS4, puisque c’est directement sur la fiche de God of War Ragnarok que se cachent de nombreux spoilers.

Les consoles de Sony mettent souvent en évidence un grand nombre de contenus supplémentaires associés à vos jeux directement sur le hub, dont des vidéos Youtube. Et tout le problème est là, puisqu’il arrive que des vidéos de la communauté se glissent entre deux bandes-annonces officielles et vous spoilent rien qu’avec un titre et une vignette. Boss, fin du jeu, environnements… tout y passe !

Faites donc très attention lorsque vous parcourez le store ou les sous-menus de votre jeu et encore plus sur PS5 puisque le hub n’hésite pas à vous mettre tout ce contenu supplémentaire sous le nez avec de grosses images impossibles à rater. Heureusement, il existe une petite méthode très simple pour éviter ça.

Comment éviter les spoilers sur PS5 ?

En vous rendant dans les paramètres de votre console, vous pouvez tout à fait demander à votre PS5 d’isoler certains jeux et même les recommandations de contenu. Il suffit en effet de bloquer le suivi des jeux pour lesquels vous ne voulez absolument pas être spoilés.

Paramètres > Données sauvegardées et paramètres des jeux/applications > Jeux suivis > Désactiver le jeu de votre choix (ici God of War Ragnarok)

Sur PS5, il existe également une protection contre les spoilers directement intégrée à la console que vous pouvez activer pour flouter le contenu sensible, dont les clips et vidéo Youtube.

Paramètres > Données sauvegardées et paramètres des jeux/applications > Avertissement sur la présence de spoilers

En activant cette dernière option et en filtrant vos jeux, vous devriez normalement être dans de bonnes conditions pour profiter de vos softs sans en perdre une miette.