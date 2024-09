Bonne nouvelle : God of War Ragnarok ne fera finalement pas de jaloux. Les joueuses et joueurs qui commençaient à montrer leur mécontentement vont finalement être satisfaits.

Ça y est ! God of War Ragnarok est disponible sur PC, 2 ans après son arrivée sur PS4 et PS5. Depuis hier, des millions de nouveaux joueurs peuvent enfin découvrir la suite de l'aventure de Kratos et Atreus. Nos héros s'offrent ainsi un portage encore plus beau, pour une expérience plus immersive que jamais. Toutefois, cette version profite aussi de nouveautés qui ont fait beaucoup parler depuis l'annonce. Mais, Santa Monica Studio a une bonne nouvelle pour celles et ceux qui trouvent à râler.

God of War Ragnarok n'oublie pas ses premiers fans

God of War Ragnarok a reçu un accueil des plus chaleureux à sa sortie. Salué d'un 94 général de la critique sur Metacritic, nous lui avons nous-mêmes accordés un magnifique 10/10. Pour autant, il n'est pas exempt de petits défauts, dont on ne lui tient que peu rigueur compte tenu de ses qualités intrinsèques. Mais, il semblerait que certains aient justement été gommés sur PC.

De fait, le 18 septembre, Santa Monica a révélé que de nouvelles fonctionnalités intégrées à la version PC. Le portage propose une “limitation des astuces pour la résolution des énigmes”. Grâce à une simple option dans les paramètres de jouabilité, les joueurs peuvent réduire les interventions des personnages pour nous aider à trouver la solution pour avancer. Ce faisant, le studio répond à des demandes persistantes depuis le lancement de God of War Ragnarok.

Annoncées en grandes lettres pour PC sur le PlayStation Blog, une partie du public s'est sentie lésée. De fait, des joueuses et joueurs PS4 et PS5 sont montés au créneau sur les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement face à ce “traitement de faveur”. Mais, pas de panique ! Le post indique en fait une précision qui va ravir tout le monde : cette fonctionnalité, de même que l'audiodescription désormais disponible sur PC, seront « ajoutées ultérieurement à la version console du jeu ».

Ainsi, pas de jaloux. God of War Ragnarok offrira bientôt les mêmes options de personnalisation à tous ses joueurs. Aucune date n'a cependant était avancée pour le moment. Il faudra donc patienter un petit peu pour bénéficier de ces nouveautés très attendues sur PS5 et PS4.