Une nouvelle rumeur, potentiellement plus crédible que les autres, affirme que God of War Ragnarok fera une grosse révélation avant la fin de l'année.

God of War Ragnarok, c'est la suite du célèbre reboot, marquant un tournant pour la franchise culte. Depuis 2018, nous avons quitté la mythologie grecque pour se retrouver au cœur du panthéon nordique. Les nouvelles aventures de Kratos, accompagné de son fils Atreus, se sont conclues avec brio et on attend avec impatience la suite. Mais avant qu'elle n'arrive, il se pourrait bien que ce nouvel opus nous propose du contenu inédit. On aurait même les images incessamment sous peu.

Un DLC pour God of War Ragnarok ?

Sans rentrer dans les détails, la fin du jeu est plutôt ouverte et a fait l'objet d'un grand nombre de théories. Encore aujourd'hui, certains joueurs restent persuadés qu'on va revoir le dieu de la guerre dans les mois à venir. De toute évidence, le site espagnol Areajugones, connu pour certaines infos solides, est d'accord avec eux, et il a même une information croustillante à nous dévoiler : ses sources proches de Sony parlent d'un DLC qui serait en développement pour God of War Ragnarok. Au vu de la réputation du site, bon nombre de fans y croient dur comme fer, et l'excitation est à son comble.

Le site ne font aucune mention du contenu de ce fameux DLC mystère. Néanmoins, il serait potentiellement révélé avant la fin de l'année. L'extension ferait ainsi son entrée en scène lors de la cérémonie des Game Awards 2023. C'est un rendez-vous idéal pour une telle annonce, et c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Horizon Forbidden West avec Burning Shores. Mais ce n'est pas tout. En effet, ce ne serait pas un DLC à proprement parler, mais plutôt un standalone à l'instar de Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Le contenu promettrait alors d'être massif.

Même si ces nouvelles ont de quoi mettre l'eau à la bouche, il convient de les prendre avec des pincettes. Pourtant, on a envie d'y croire. En août dernier, nous avions déjà eu vent d'un potentiel leak concernant l'extension pour God of War Ragnarok. Selon l'"insider" The Snitch, le projet serait à 60% de son développement, et il devrait sortir l'année prochaine. L'insider aurait obtenu ce « scoop » auprès de la même source lui ayant permis de dévoiler plus d'informations sur l'exclu PS5 Rise of the Ronin.

Un nouveau jeu en chantier ?

Outre ce DLC dont on attend toujours la confirmation, un nouveau titre God of War semble être en préparation. Une fois encore, rien n'a été officialisé par le studio, mais des indices ont été repérés çà et là. Le dernier en date montrait SIE Santa Monica à la recherche de différents profils pour des postes dans le Combat Design. Pour être embauché, il y avait une condition, et elle a mis la puce à l'oreille de la communauté. Les candidats « doivent connaître GOW (2018) et GOW Ragnarok » et « être capables de parler en détail des systèmes de combat, des mécaniques et des ennemis ».

S'il s'agit bien d'une suite, il ne faut pas compter sur un retour de l'arc nordique. La saga va voguer vers de nouveaux horizons, comme l'avait expliqué Cory Barlog, le réalisateur du premier épisode du reboot, il y a bien longtemps :