Après des mois de rumeurs, c’est officiel ! God of War Ragnarok va avoir le droit à un DLC, mais comme si la nouvelle n’était pas suffisamment énorme à elle toute seule, le jeu nous réserve une ultime surprise ! Personne ne l'avais vu venir et le studio a profité des Game Awards 2023 pour créer l'évènement autour de leur jeu.

God of War Ragnarok officialise son DLC avec une énorme surprise !

Vous avez aimé God of War Ragnarok ? Tant mieux, le jeu de Santa Monica recevra prochainement (et très prochainement du coup) du contenu via un gros DLC nommé Valhalla. Il s’agira d’une extension de l’aventure de Kratos dans laquelle on sera amené à affronter des défis colossaux, ni plus ni moins. On ne sait pas grand-chose sur le poulain, mais il est dit qu’il s’agira d’un mode Roguelite, ce qui signifie que l’on partira certainement parcourir différents niveaux à la difficulté croissante en s’améliorant au passage pour revenir toujours plus puissant. Kratos n'a d'ailleurs clairement pas perdu la forme, le bougre se bat toujours comme un dieu avec violence et puissance à grands coups de hache Leviathan ou avec ses Lames du Chaos. Ca promet. On remarque également que l'aspect Die & Retry fera certainement partie de la narration. A la manière d'un Returnal ? Nous verrons.

Outre le plaisir de retrouver Kratos, le DLC Valhalla nous réserve une surprise de taille puisque ce contenu de God of War Ragnarok sera entièrement gratuit, oui oui, gratuit. Et en prime, il sortira… le 12 décembre 2023 sur PS5. Une surprise monstrueuse qui va assurément ravir les fans ! En tout cas, ici chez Gameblog, on est chaud comme la braise ! Le rendez-vous est donc fixé à mardi prochain, plus que 4 jours avant d’avoir une raison de replonger en pleine mythologie nordique.