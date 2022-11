J-6 avant la sortie de God of War Ragnarok, mais en attendant, vous pouvez gagner du temps en téléchargeant le jeu pour être prêt. On vous explique la procédure très simple à suivre.

Notre test de God of War Ragnarok est en ligne et pour patienter jusqu'à la sortie officielle, on vous indique comment télécharger le jeu via le PS Store.

God of War Ragnarok sera disponible le 9 novembre prochain et ce sera un poids lourd. Ceux qui ont précommandé une copie numérique peuvent profiter des joueurs restants pour charger et installer les fichiers sur leur console. Pour ce faire, rendez-vous pour commencer dans « Bibliothèque de jeux », puis allez sur l'application du jeu.

Une fois sur l'icône, un décompte apparaîtra avec le nombre de jours, d'heures et de minutes jusqu'au lancement officiel. Ensuite, il faut sélectionner le décompte et finir par suivre ces étapes :

La liste des contenus inclus avec votre jeu précommandé apparaît. Si la case en regard d'un contenu est cochée, le téléchargement automatique est activé pour le contenu en question. Cochez la case en regard du contenu pour lequel vous souhaitez désactiver le téléchargement automatique, puis sélectionnez OK. Pour désactiver le téléchargement automatique pour la totalité du contenu, cochez la case Tout sélectionner, puis sélectionnez OK.

Si vous avez respecté la marche à suivre, le téléchargement de God of War Ragnarok devrait débuter. Vous n'avez alors plus qu'à attendre sagement le jour J.