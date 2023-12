Avant son déploiement plus tard dans la journée sur PS5 et PS4, le DLC gratuit de God of War Ragnarok nous apporte quelques détails et dévoile une petite surprise.

Kratos & Atreus sont de retour sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Plus d'un an après la sortie de God of War Ragnarok, Santa Monica Studio va offrir une nouvelle aventure aux joueurs comme annoncé lors des Game Awards 2023. Un contenu qui mise sur la rejouabilité, la difficulté et qui veut renouveler l'expérience de base en l'amenant vers un autre genre.

Quand sort le DLC gratuit God of War Ragnarok Valhalla ?

God of War Ragnarok Valhalla, c'est le petit nom donné au premier DLC du jeu. Une extension gratuite qui fera office d'épilogue pour un « périple introspectif profondément intime ». On va éviter de spoiler quoi que ce soit, mais à la lecture du synopsis, on remarque effectivement que l'histoire reprendra là où la précédente s'est arrêtée. Une suite directe où notre chauve adoré va parcourir le Valhalla et faire face à des défis plus retors. Cette portion inédite n'est autre qu'un mode roguelite. Un genre qui intéresse décidemment PlayStation entre Returnal et The last of Us 2 Remastered, qui souhaite également challenger les joueurs dans sa nouvelle version PS5.

De ce fait, les échecs dans God of War Ragnarok Valhalla seront non seulement des apprentissages, mais également un moyen de débloquer des améliorations permanentes pour revenir plus fort. Cependant, il y aura une limite : Kratos ne pourra compter que sur un bouclier et une Rage spartiate à chaque tentative. D'autres mécaniques comme les glyphes agiront sur les stats. De plus, les développeurs promettent un renouvellement dans les combats avec des éléments réellement tirés du roguelite.

Intéressés ? God of War Ragnarok Valhalla sortira gratuitement sur PS5 et PS4 ce mardi 12 décembre à 18h00. D'après le compte X PlayStation Game Size, la version 05.001.000 du jeu qui apporte ce DLC gratuit pèsera 7,6 Go. Comme toujours, ça risque d'être lourd pour les petites connexions, mais c'est comme ça malheureusement.

Une surprise pour les chasseurs de trophées

Mihir Sheth, le game director de God of War Ragnarok Valhalla, a aussi révélé une information essentielle pour les chasseurs en herbe. Ce DLC gratuit introduira des nouveaux trophées PS5 et PS4. Ils seront listés de façon totalement indépendante du jeu de base, et n'auront ainsi aucune conséquence sur le platine de l'aventure principale. « Oui, il y a de nouveaux trophées. Ils sont cependant séparés de GOW Ragnarok et n'auront de ce fait aucune incidence sur votre platine » a précisé le développeur sur X.

Dans le post détaillé du PS Blog, le community manager du studio déclare qu'il y aura également de « nouvelles combinaisons d'ennemis » ainsi que « d'autres surprises » pour ce DLC gratuit de God of War Ragnarok. Mais alors est-ce l'extension qui était en rumeur ? Difficile à dire, mais ça ne correspond pas. Les bruits de couloir évoquaient plutôt une sorte de spin-off - à la Uncharted Lost Legacy ou Marvel's Spider-Man Miles Morales - qui serait prévu en 2024. À voir s'il n'y a pas eu un malentendu et si ce mode roguelite n'est pas tout bêtement la nouveauté qui était en développement.