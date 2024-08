Deux ans après sa sortie sur PS4 et PS5, God of War Ragnarok arrive sur PC le 19 septembre. En amont, Sony en détaille les specs PC. Votre machine peut-elle contenir la rage du dieu de la guerre ?

La magistrale conclusion des aventures de Kratos et Atreus dans God of War Ragnarok au sein de la mythologie nordique va mettre un poing final le 19 septembre sur PC. La chose avait été annoncée en grandes pompes lors du dernier State of Play. Ce portage devrait bien exploiter les capacités de la plateforme pour nous asséner une belle claque. Restait encore à en connaître les configurations requises. Sony répond enfin aux interrogations des joueuses et joueurs en ce sens.

Des specs divines pour la version PC de God of War Ragnarok ?

Après le magistral portage PC de Ghost of Tsushima de Nixxes, c'est Jetpack Interactive qui se charge de porter God of War Ragnarok sur PC. Rappelons que c'est ce studio qui s'est occupé de celui de The Last of Us Part I, avec un résultat pour le moins postapocalyptique. Il semblerait toutefois que le studio a cette fois eu le temps de peaufiner sa formule pour ne pas courroucer Kratos. Tel ne sera pas forcément le cas des joueuses et joueurs PC, puisque la création d'un compte PSN sera obligatoire pour en profiter... alors qu'il s'agit d'un jeu exclusivement solo.

Quoi qu'il en soit, nous connaissons maintenant les configurations requises pour ce portage de God of War Ragnarok dans les moindres détails. De Minimal en 1080p à 30 fps en détails bas à Ultra en 4K à 60 FPS avec tous les paramètres à fond, vous pouvez voir tout cela sur l'image ci-dessous, ou via l'article de blog dédié sur le site officiel de PlayStation, cité en source.

On peut notamment voir que la configuration recommandée pour God of War Ragnarok est relativement abordable : RTX 2060 SUPER/AMD RX 5700 ; Intel i5-8600/AMD Ryzen 5 3600 ; 16 Go de RAM. Ce qui va cependant piquer, c'est l'espace requis, obligatoirement sur un SSD : 190 Go, tout de même ! Le dernier God of War en date a beau être aussi énorme à plus d'un titre que superbe, mais Jetpack Interactive semble avoir pris la chose un peu trop à cœur. Espérons que cela signifiera que ce portage PC sera bien optimisé. Verdict le 19 septembre prochain.

Où se place votre machine dans ce tableau ? © Sony Interactive Entertainment/Santa Monica Studio

Source : PlayStation.Blog