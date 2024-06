Faute d'autres éléments, ce comparatif se base sur le trailer d'annonce de la version PC de God of War Ragnarok présenté durant le dernier State of Play. Voyons donc comment s'est sorti Jetpack Interactive pour ce portage d'une exclusivité phare de Sony face à sa version PS5.

Une nette amélioration sur la version PC de God of War Ragnarok ?

Déjà très beau sur PS5, God of War Ragnarok devrait en principe profiter du PC pour nous asséner une magistrale claque paternelle. La pleine utilisation du hardware beaucoup plus robuste de la plateforme, des technologies de NVIDIA, AMD et Intel, ainsi qu'un framerate débloqué et le support des écrans ultrawide devrait afficher Kratos et Atreus sous leur meilleur profil.

Avec cette première vidéo comparative, les différentes ne semblent pourtant pas si flagrantes entre les deux versions. On remarque cependant une occlusion ambiante bien mieux réussie sur PC, ainsi que des éclairages plus fins. Pour le reste, la version PS5 semble être à peu près à armes égales. Nous pourrons cependant mieux nous rendre compte de tout cela lorsque le portage PC sortira officiellement le 14 septembre à venir.

Tout du moins à condition de connecter son jeu au PlayStation Network, dont l'utilisation sera obligatoire, malgré le caractère exclusivement solo de God of War Ragnarok. Cela signifie donc, comme pour notamment un Concord dont le succès semble bien mal engagé avant même sa sortie, que le titre ne sera pas disponible dans les quelques 170 pays où le PSN n'existe pas. Espérons donc que ce portage PC sera au moins de qualité. Rappelons toutefois que c'est à Jetpack Interactive que l'on doit la version PC de The Last of Us Part I... avec à son lancement le résultat postapocalyptique que l'on connaît.