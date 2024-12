Avis aux fans de God of War Ragnarok. Un très joli collector est de retour en stock, et en plus, son prix est baissé pour quelque temps. C'est le moment de réaliser des économies.

À l'heure de publier cet article, la rumeur autour de God of War Greek Saga Remastered n'est toujours pas vérifiée. On ne sait pas si ces remasters existent réellement ou non, et PlayStation n'a fait aucun commentaire ni annonce durant les Game Awards 2024. Même sans cette compilation, Kratos devrait revenir avec un nouveau jeu en développement chez Santa Monica. Ce serait l'un des jeux en cours d'élaboration au sein du studio, en plus d'une potentielle nouvelle licence. Pour patienter, un très joli collector a décidé de casser son prix avec une promo temporaire. Faites vite !

Une réduction sur ce collector God of War Ragnarok

God of War Ragnarok s'est offert un retour percutant avec une version PC sublime qui fait partie des meilleurs portages d'exclusivités PlayStation. Si vous avez déjà plié cette suite XXL, qui mélange habilement la nouvelle et l'ancienne formule, vous avez pu vous délecter de la bande-son de Bear McCreary qui était déjà l'oeuvre sur le précédent jeu. Les musiques vous ont marqués ? Il y a une bonne nouvelle puisqu'une des éditions collectors de la bande-son sur vinyle est de retour en stock.

S'il existe plusieurs versions du coffret triple LP de God of War Ragnarok, la réduction du moment s'applique sur la superbe édition avec les disques bleu marbré. Même si la couleur diffère, le contenu est identique et la bande originale est ainsi répartie sur trois vinyles « Blue Smoke » de 150g. « Chaque produit est emballé dans une pochette tridimensionnelle avec, à l'intérieur, des illustrations conceptuelles originales du jeu, deux lithographies en carton épais présentant d'autres illustrations du jeu, ainsi qu'un encart contenant une note du directeur du jeu, Eric Williams ».

La bande-son intégrale de God of War Ragnarok est disponible sur Amazon, via le lien ci-dessous, à 42,98€ au lieu de 62€. Une promotion temporaire qui prendra fin lorsque les stocks seront écoulés. Donc il vaut mieux de ne pas réfléchir à deux fois si vous la voulez vraiment.

