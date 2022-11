Attention aux oreilles si vous prenez God of War Ragnarok sur PS4. Le jeu met clairement la console ancienne génération et ses différentes déclinaisons à bout de souffle.

Après cinq ans d’absence, le duo père-fils est de retour dans God of War Ragnarok. Un exclusivité PlayStation attendue de longue date qui sort également sur PS4. Contrairement à sa petite sœur, la console a visiblement du mal à encaisser le coup, vidéos à l’appui.

God of War Ragnarok met la PS4 en PLS

Si de nombreux joueurs se sont tournés vers la version PS5, d’autres se cantonnent à la PS4 par choix ou contrainte faute de stock. Plusieurs comparatifs fleurissent déjà sur la Toile et font état d’une mouture solide qui ne tourne qu’à 1080p et 30 fps certes, mais avec de jolis graphismes qui font honneur à la génération précédente. Ce soin apporté par Santa Monica Studio a cependant un prix. A la levée des embargos, plusieurs tests stipulaient en effet que God of War Ragnarok met clairement à mal la PS4, dans sa version classique comme Pro. Maintenant que le jeu est officiellement dans la nature, des vidéos commencent à fleurir sur la Toile et ça a de quoi faire mal au tympans sur la longueur.

God of War Ragnarok pousse clairement la PS4 Pro comme classique dans leurs derniers retranchements et la console à bout de souffle est aussi bruyante qu’un avion selon plusieurs utilisateurs. A tel point que ceux qui jouent sans casque sont obligés de monter considérablement le son de leur télé pour pouvoir entendre au minimum les dialogues et la musique. L’écart des performances entre la PS4 et la PS5 se creuse toujours plus à chaque nouvelle grosse exclusivité PlayStation. Les limites des sorties cross-gen commencent doucement à se faire sentir, mais Santa Monica Studio aura le mérite de proposer une version PS4 propre avec plusieurs options concernant les performances. Il faudra juste s’assurer d’avoir un casque sur les oreilles pour jouer à God of War Ragnarok.