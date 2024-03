God of War Ragnarok est ultra attendu par les joueurs PC, et il se pourrait bien qu'il puisse apporter une bonne nouvelle très bientôt. De quoi faire plaisir à beaucoup de monde.

Les fans de la saga God of War vont devoir patienter encore un peu avant de pouvoir se plonger dans les nouvelles aventures de Kratos sur PC. Fortement attendu après le succès du dernier épisode, l'attente est assez énorme, surtout lorsque l'on considère à quel point le portage offre une belle opportunité de redécouvrir l'aventure dans les meilleures conditions possibles. Surtout si l'on possède un puissant PC qui permet de faire tourner les jeux AAA à fond les ballons avec toutes les options.

God of War Ragnarok bientôt sur PC ?

Selon les dernières rumeurs, God of War Ragnarok, la suite très attendue de la franchise acclamée, ne fera son entrée sur PC qu'au premier trimestre de 2025. Cette information provient de Silknigth sur X/Twitter, qui avait précédemment annoncé avec exactitude la fenêtre de sortie du portage PC de Ghost of Tsushima. On peut donc accorder une certaine crédibilité à cette source.

Cette attente peut sembler décevante pour les joueurs PC impatients de découvrir ce chapitre inédit. Cependant, Sony ne laisse pas les amateurs de jeux vidéo sur leur faim et continue de convertir ses exclusivités PlayStation pour le marché PC. Horizon Forbidden West ouvre le bal en sortant cette semaine, suivi de Ghost of Tsushima Director's Cut, prévu pour le 16 mai. L'arrivée de The Last of Us Part II Remastered sur PC est également attendue cette année, bien que la date de sortie reste à confirmer.

Le portage de God of War Ragnarok sur PC s'annonce comme une version complète et enrichie, incluant notamment l'extension Valhalla. Cette dernière apporte une touche de roguelite au gameplay du jeu de base, offrant ainsi une nouvelle dimension à l'expérience. Selon les critiques, bien que l'accent mis sur le combat puisse ne pas plaire à tous, cette extension représente un contenu supplémentaire conséquent et de qualité, justifiant son statut au-delà d'un simple DLC payant.

L'univers de God of War a toujours été réputé pour son histoire captivante, ses personnages profonds et son gameplay immersif. L'arrivée de Ragnarok sur PC est très attendue, car elle promet non seulement d'offrir une expérience visuelle et technique améliorée, mais aussi de rendre ce titre phare accessible à un public plus large. Et quand on sait à quel point le marché PC rapporte de l'argent, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Sony.