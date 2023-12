Santa Monica Studio vient de publier des mises à jour pour God of War Ragnarok et son DLC gratuit, Valhalla. Il est conseillé de télécharger et d'installer ces deux patchs avant de relancer le jeu. La mise à jour en question pour Ragnarok pèse environ 376 Mo. Tandis que le patch pour Valhalla est d'environ 94 Mo. Ces mises à jour semblent principalement concentrées sur le DLC gratuit. Avec plusieurs corrections de bugs et de plantages, ainsi qu'une série de mises à jour d'équilibrage.

Un beau bébé pour God of War

Soyez vigilant si vous n'avez pas encore débuté Valhalla : le patch note contient quelques spoilers légers. Comme on peut s'y attendre, ces notes révèlent des informations sur les divers changements apportés.

Voici d'ailleurs la liste complète des changements et correctifs :

CINÉMATIQUE

Correction d'un problème où l'audio ne se jouait pas et les personnages étaient désynchronisés pendant la première cinématique après la mort.

Suppression des particules persistantes de la Lance de Draupnir lors du démarrage des cinématiques.

JEU

Diminution de la difficulté du premier combat contre Týr dans le mode de difficulté "Show Me Will".

Augmentation de la difficulté de certains défis en arène.

Ajustement de l'équilibrage pour "The Forum" afin de rendre la difficulté plus appropriée.

Réduction légère du gain de santé et de la probabilité de déclenchement de l'avantage de la Lance lors des tueries en Valhalla.

Divers ajustements et mises à jour d'équilibrage de combat.

Correction d'un exploit lors de l'utilisation de la Lance contre Ormstunga.

Résolution d'un problème empêchant la fin de l'affrontement lorsque les Einherjar étaient éjectés de l'arène.

Correction d'un problème où Týr se téléportait et ne revenait pas.

Résolution d'un problème avec les pièces d'armure du Chasseur non disponibles.

Correction d'un problème empêchant la fin de la rencontre si un Cauchemar était éjecté d'une créature près de la limite de l'arène.

Un jeu beaucoup plus stable

La majorité du patch se concentre en fait sur la résolution de problèmes, notamment touchant la stabilité de God of War Ragnarok.

STABILITÉ GÉNÉRALE

Résolution de multiples plantages, notamment lors de l'ouverture de certains coffres ou failles, des plantages spécifiques à la langue non anglaise, et une fuite de mémoire sur PlayStation 4.

Correction de problèmes où Kratos tombait à travers le monde ou hors de l'arène lors de l'interaction avec une faille sur le navire égéen.

INTERFACE UTILISATEUR / EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Correction de divers problèmes avec les sous-titres, les assistances de navigation, et les compteurs dans les défis.

Ajout d'un écran "Téléchargement en cours" si l'on tente de lancer God of War Ragnarök : Valhalla avant que God of War Ragnarök soit entièrement installé.

Pas mal non ? L'autre bonne nouvelle c'est que Orion Walker, scénariste principal chez Sony Santa Monica, a suggéré que la trame narrative de God of War se prolongerait au-delà de ce dernier ajout gratuit. Ainsi, God of War, au-delà des mises à jour récentes, est loin d'avoir livré son ultime chapitre.