God of War Ragnarok a été un immense carton au regard de la franchise, mais également pour PlayStation. À sa sortie, il a tout bonnement réalisé le meilleur lancement pour un jeu solo de la marque. Il s'est fait dépasser depuis par Marvel's Spider-Man 2, mais ça n'en reste pas moins impressionnant. En décembre dernier, cet épisode a aussi créé la surprise avec le lancement d'une extension gratuite à la sauce rogue-lite. Un DLC généreux pour faire patienter les fans jusqu'à la prochaine aventure.

Un nouveau jeu God of War sur PS5 ou PS6 ?

GOW Valhalla a été une grosse et belle surprise très inattendue. Le voyage de Kratos s'est en effet poursuivi au-delà de Ragnarok avec une expérience rogue-lite, mais qui n'a pas sacrifié la dimension narrative. C'est quoi la suite ? Santa Monica Studio, comme les autres PlayStation Studios, est très occupé et travaille sur plusieurs projets à la fois. Mais celui qui nous intéresse particulièrement, c'est le nouveau jeu God of War qui se confirme de plus en plus. Il y a quelques mois, le studio était à la recherche de candidats pour grossir leurs rangs, avec de préférence des connaissances plutôt solides de l'univers de la saga et surtout de la formule des deux derniers jeux.

Un indice fort qui révélait déjà, sans le vouloir nécessairement, le prochain titre. Et ce projet est visiblement encore en développement puisque le site portugais Geekinout a fait une nouvelle découverte. Sur le portail PlayStation, qui regroupe les différentes offres d'emploi pour les studios first-party, SIE Santa Monica a toujours besoin de renforts et notamment d'un Senior Combat Designer. L'heureux élu a pour obligation d'avoir de la bouteille dans la conception de combats, et d'être capable de parler en détail des systèmes de jeu ou des ennemis d'action-RPG à la troisième personne.

Une description qui colle parfaitement à la nouvelle formule God of War, mais il y a plus. Comme la dernière fois, il est demandé au postulant d'être en mesure de « maîtriser les choix de design opérés pour les combats, les systèmes, les mécaniques et les ennemis de God of War ainsi que de GOW Ragnarok ». On imagine mal pourquoi le studio aurait besoin d'un élément avec de telles connaissances, si ce n'était pas pour offrir un nouveau jeu à la licence. Un titre qui délaissera l'ère nordique pour un univers encore inconnu.

Un autre titre en développement

Hormis ce nouveau jeu God of War, il y a une rumeur insistante qui veut que Cory Barlog, le directeur de GOW 2018, ait repris la casquette de réalisateur... mais pour une IP originale. Il y a peu, il s'est exprimé sur Twitter et a teasé un projet bien mystérieux. « Je vois des choses précoces se mettre en place pour ce truc sur lequel je travaille. Et BON DIEU, les gens avec lesquels j'ai la chance de travailler chez Santa Monica sont juste putain de brillants. Les jeux vidéo, c'est cool ». Est-il question de God of War ou de quelque chose de totalement inédit ? Il faudra patienter jusqu'à la révélation ou d'éventuels leaks en amont.