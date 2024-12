« L'ancien » Kratos de God of War bientôt de retour sur PS5 et PC ? Un leak vient corroborer les dernières rumeurs sur la sortie d'une nouvelle compilation.

SIE Santa Monica travaille au moins sur deux projets. Selon les indices qu'on a pu avoir au fil des mois, Cory Barlog, qui a dirigé les épisodes de 2005 et 2018 de God of War, serait sur une nouvelle licence. Et ça pourrait être très différent de la franchise qui l'a fait connaître puisqu'on parle d'un potentiel RPG de science-fiction. Eric Williams, le directeur de Ragnarok, qui a avoué ne pas être contre continuer à faire des jeux GOW, pourrait être sur un jeu inédit de la franchise. Plusieurs offres d'emploi vont d'ailleurs dans ce sens. Un nouveau leak, qui va faire plaisir aux fans de la première heure, vient aussi de tomber pour le retour de la saga culte.

Bientôt le retour des anciens God of War ?

God of War Ragnarok est l'un des plus gros succès de PlayStation sur cette génération. Dès son lancement, ce jeu qui referme l'arc nordique a établi un record historique pour la licence, et s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires sur PS5 et PS4 selon des chiffres officiels datant de novembre 2023. Évidemment, avec un tel carton, Sony Interactive Entertainment ne peut pas faire prendre sa retraite à Kratos ou du moins à la saga. Avant la sortie d'un nouveau jeu, le constructeur pourrait remettre au goût du jour les anciennes aventures du dieu de la guerre.

Depuis quelques semaines, une rumeur circule sur la venue de nouveaux remasters God of War sur PS5 et très probablement sur PC. D'après les bruits de couloir, cette compilation serait sous-titrée « Greek Saga Remastered » et pourrait arriver débarquer en mars 2025. Soit avant la fin de l'année fiscale de Sony Interactive Entertainment. Comme son nom l'indique, cette collection serait focalisée sur les anciens jeux avec un retour à la mythologie grecque.

Si les rumeurs sont exactes, God of War Greek Saga Remastered pourrait contenir des versions remasterisées des deux premiers opus - et peut-être du troisième -, ainsi que des volet PSP GOW Ghost of Sparta et GOW Chains of Olympus. Un nouveau leak d'Instant Gaming vient jeter de l'huile sur le feu avec la mise en ligne d'une fiche produit. Il n'y a presque aucun détail, si ce n'est le titre de cette prétendue compilation, et une fenêtre de sortie en 2025. Faut-il croire à cette découverte ? Il y a deux possibilités. Soit Instant Gaming surfe sur les rumeurs et s'est positionné en créant une fiche God of War Greek Saga Remastered, soit la boutique a bien eu vent de quelque chose. Rendez-vous aux Game Awards 2024 ? Wait & See...

Source : Instant Gaming.