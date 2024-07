Le créateur de God of War s'exprime officiellement sur la licence et il est très clairement mécontent de la tournure qu'a prise la franchise ces dernières années.

David Jaffe, créateur de la célèbre franchise God of War, a récemment partagé ses réflexions sur le personnage d'Atreus dans le jeu God of War Ragnarok, sorti en 2022. Malgré le succès du jeu et l'accueil positif des fans, Jaffe estime que le développement d'Atreus dans cette suite n'a pas été à la hauteur. Que peux t-on apprendre ?

Le créateur de God of War râle

Atreus, introduit dans God of War, est le fils de Kratos et a rapidement gagné en popularité auprès des fans grâce à son rôle central et son développement dans l'intrigue. Cependant, Jaffe critique la représentation d'Atreus dans God of War Ragnarok, affirmant que le personnage n'a pas réussi à évoluer de manière convaincante. Selon lui, Atreus reste intéressant uniquement en tant que fils de Kratos, mais n'a pas été développé pour devenir un personnage autonome et captivant.

Jaffe souligne que l'intention initiale était de faire d'Atreus un personnage clé capable de porter la franchise à l'avenir. Il exprime sa déception, affirmant que Ragnarok n'a pas réussi à rendre Atreus suffisamment impressionnant ou attachant pour les joueurs. "À la fin de Ragnarok ou au milieu, Atreus aurait dû devenir un personnage que les joueurs voudraient incarner", explique-t-il.

Des critiques positives malgré tout

Malgré ses critiques, Jaffe n'hésite pas à louer le travail de Cory Barlog, directeur de GoW, qui a su réintroduire la franchise avec intelligence et brio. Barlog a réussi à moderniser la série tout en conservant ses éléments emblématiques, ce qui a permis de redonner un nouveau souffle à GoW Jaffe considère que Barlog a fait un travail remarquable pour intégrer Atreus dans l'histoire de manière significative.

David Jaffe a dirigé les deux premiers opus de la série, God of War (2005) et GOW II (2007), qui ont posé les bases du succès de la franchise. Ces jeux ont été déterminants pour populariser les aventures de Kratos et établir une base solide de fans. Cependant, les défis liés à l'évolution des personnages et à l'expansion de l'univers narratif restent une tâche complexe pour les développeurs.

Source : fandomwire