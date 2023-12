Vous connaissez sans aucun doute la franchise God of War. Difficile de ne pas en avoir entendu parler, ne serait-ce que de nom. La mort des dieux, la fureur d'un homme avec des gros tatouages rouges, la mythologie grecque et nordique, une relation père/fils touchante, bref, cette licence a fait parler d'elle de nombreuses manières différentes. Mais est-ce que vous savez qui est David Jaffe ? En fait, c'est le créateur de la série de jeux, et celui-ci a deux mots à dire sur ce qu'est devenu Kratos dans le reboot.

Le Kratos de God of War Ragnarok, une mauvaise idée pour David Jaffe

Eh oui, on ne parle pas de n'importe qui. Notre homme a bouleversé la sphère vidéoludique en 2005 en nous apportant les péripéties de Kratos au sein de la mythologie grecque. Depuis 2018, le flambeau a été passé à une nouvelle équipe qui a mis sur pied un reboot. Cette fois, il n'est pas question d'avoir affaire à un personnage principal guidé par la vengeance. Le dieu de la guerre s'est assagi, a eu un enfant, et compte bien prendre son rôle de père au sérieux. Toutefois, ça ne l'empêche pas de faire parler sa rage de temps à autre.

Bien évidemment, on est loin du jeune Kratos impulsif des premières heures de la franchise. Et ça, David Jaffe a un peu du mal à le digérer, même s'il ne travaille plus sur les jeux GOW. Il l'a notamment expliqué sur son podcast, et sa cible n'est pas spécialement l'opus sorti en 2018. Il a un problème avec sa suite, God of War Ragnarok. Pour lui, le traitement de Kratos n'est pas bon, il est devenu lisse, trop mature. A ses yeux, il y a eu un changement de direction brutal, et à l'origine, la série s'est forgée autour d'un hack-and-slash violent, qui n'était pas accompagné d'un scénario complexe.

Si vous allez construire une nouvelle IP ou si vous allez construire un personnage dans le lore de God of War et que ce personnage est aux prises avec les problèmes que vous, qui avez vieilli, et les filles du studio ont affronté, c’est merveilleux. Faites cela toute la journée. Mais ne prenez pas le personnage de Kratos, ou Indiana Jones, pour dire « vous savez quoi, […] je suis plus âgé maintenant et je suis vraiment branché famille et je veux raconter des histoires sur les pères, les fils et Dieu ».

Des réactions très mitigées

Il va sans dire que ses propos n'ont pas été accueillis à bras ouverts par la communauté, loin de là. « C'est justement ça qui montre un bon développement et pas juste un mec énervé h24 ». « Il suit une évolution logique pourtant ». « C'est tellement meilleur maintenant, tellement plus travaillé », peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Il y aura toujours des gens pour être d'accord, mais ces débats, on les connaît, ils sont là depuis 2018.

Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui attend God of War dans le futur ? Déjà, pour l'instant, on a un DLC gratuit Valhalla à se mettre sous la dent. Il a été lancé le 12 décembre dernier, et son contenu est plutôt massif, surtout pour une extension offerte par le studio. Pour l'avenir, Orion Walker, scénariste senior chez Sony Santa Monica, a laissé entendre que l'histoire globale de God of War se poursuivrait au-delà de ce nouvel ajout gratuit. « Vous pensez vraiment que le générique est la fin de l'histoire ? Allons allons.... Allez, maintenant ». Bon, on est un peu dans le flou, mais l'idée est là. La licence va encore nous raconter de belles histoires.

On a hâte de voir de quoi il en retourne, mais en attendant, des épreuves sommeillent dans le royaume de Valhalla.