Une déclaration vient d'être faite à propos d'un élément bien précis du dernier God of War, et il risque d'y avoir des déçus. En même temps, ce qui est dit s'avère assez logique.

Le 12 décembre dernier, God of War Ragnarok a montré qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Pour cause, il a sorti son DLC baptisé Valhalla. La particularité de ce dernier, c'est qu'il est totalement gratuit. Pourtant, ça ne l'empêche pas de proposer un contenu massif, ce qui a été fort bien accueilli par la communauté. Au cours de l'extension, on retrouve un élément qui a marqué les joueurs. Celui-ci a soulevé de nombreuses questions, et une réponse a été apportée à l'une d'entre elles.

Christopher Judge, la nouvelle voix du jeune Kratos dans God of War ?

A ce stade de l'article, vous avez compris qu'on allait entrer dans la zone « Spoilers », alors attention. Dans le DLC, Kratos fait face à son passé, et plus précisément à lui-même, mais en plus jeune. Seulement voilà, il ne parle pas une seule fois. Du coup, beaucoup de joueurs se sont demandé s'il y avait quand même un doubleur de prévu pour lui. On ne sait jamais, il pourrait revenir dans le futur de la franchise. Est-ce qu'il s'agira de Christopher Judge, le doubleur du dieu de la guerre dans le reboot de God of War ?

Notre homme est clair, c'est un grand non. Par respect pour Terrence C. Carson, qui a doublé le personnage entre 2005 et 2013, il ne souhaite pas endosser ce rôle. Si on le sait, c'est parce qu'il a expliqué qu'il a été contacté pour incarner un certain personnage, et pour ce faire, il fallait tenter de coller à la voix de Carson. Il a donc refusé, et n'a pas manqué d'exprimer son admiration pour le travail de son confrère. C'est une raison tout à fait compréhensible, même si ça ne veut pas dire que c'est l'autre acteur qui incarnera à nouveau la version jeune de Kratos dans God of War.

Cette discussion autour de l'ancien Kratos tombe en même temps que les rumeurs sur les trois jeux principaux de la franchise. En effet, ils pourraient faire leur grand retour sur PS5. Si ça s'avère, on aura sûrement affaire à un remaster, mais un remake ou une collection n'est pas à écarter. Ceci dit, c'est à prendre avec des pincettes, puisque ce n'est pas une information officielle. Elle nous vient de Nick Baker via Xbox Era, un insider qui n'est pas forcément le plus digne de confiance, même s'il a parfois raison. En tout cas, on ne dirait pas non à un tel projet.