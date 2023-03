Après un God of War (2018) mémorable, les fans attendaient avec une impatience rare God of War Ragnarok. On peut dire que le jeu développé par Santa Monica a répondu aux attentes, en attestent les retours des critiques et des joueurs. Un voyage mémorable, qui donne envie de savoir ce qu'il adviendra des deux protagonistes principaux dans un éventuel God of War 3. Pour le moment, les informations partagées par Sony et Santa Monica sont bien maigres. Après la mythologie grecque puis nordique, la série va-t-elle décider d'explorer une autre culture ? Atreus va-t-il prendre définitivement la relève de Kratos ? Beaucoup d'interrogations, mais peu d'indices. Jusqu'à aujourd'hui, où un acteur incarnant un personnage important du jeu vient d'annoncer son retour quasiment officiellement ! Une très bonne nouvelle pour les fans qui sont attachés à ce protagoniste un brin particulier...

Tyr de retour dans God of War 3 selon son interprète

Si vous avez joué à God of War Ragnarok, vous n'avez certainement pas oublié Tyr. Bien sûr, nous ne spoilerons rien de l'aventure ici. Nous dirons simplement que le Dieu de la guerre tient un rôle essentiel du début à la fin de l'épopée nordique. Le personnage de Tyr, aussi impressionnant qu'intriguant, va visiblement faire son retour dans God of War 3. Une annonce faite par Ben Prendergast, l'interprète de Tyr, durant une rétrospective de la licence lors de la PAX East, le week-end dernier. « Je dirais juste ça : ce n'est pas la dernière fois que vous entendez parler de Tyr », a-t-il déclaré.

© Sony

Le prochain God of War avec Tyr, mais pour quand ?

Il n'en fallait pas beaucoup plus pour exciter le public présent sur place. La formulation de Ben Prendergast laisse quand même planer un certain doute. Cette petite phrase intervient-elle, car Amazon Prime prépare une série adaptée de God of War ? Est-ce que Tyr sera présent dans God of War 3 ou sera-t-il simplement évoqué ? Il faudra déjà attendre l'officialisation d'une suite de la part de Sony ou de Santa Monica pour se faire une idée plus précise de la chose. Quoi qu'il en soit, on comprend bien qu'aucune des deux parties ne semblent vouloir mettre la licence à succès de côté. Le contraire serait étonnant tant les ventes des deux derniers opus atteignent des sommets. Et ce n'est pas parce que le titre de GOTY échappe à God of War Ragnarok à chaque cérémonie qu'il en sera autrement.