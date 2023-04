Avant la pépite très « pop » Hi-Fi Rush réalisée par John Johanas (The Evil Within 2), le studio Tango Gameworks a sorti GhostWire Tokyo. Un titre assez bien accueilli qui a reçu plein de contenus inédits et gratuits. Mais voilà, au milieu de ces petits cadeaux, certains joueurs vont sûrement rager en raison d'une fonctionnalité très critiquée.

Surprise, le DRM Denuvo a été ajouté sur GhostWire Tokyo

L'horrible fonctionnalité Denuvo, une technologie d'anti-piratage très peu appréciée, a fait son apparition sur la version PC de GhostWire: Tokyo. Une nouveauté qui a été implémentée en catimini par Bethesda dans le dernier patch du jeu. Et comme pour Resident Evil Village, cela intervient alors que le titre est disponible depuis plus d'un an.

À l'image de RE Village, l'arrivée de Denuvo pourra être problématique pour bon nombre de joueurs. En effet, ce DRM a une mauvaise réputation puisqu'il est accusé d'engendrer des soucis de performances dans les jeux, comme des baisses de framerate ou du stuttering (des saccades). Et bien entendu, il ne s'agit pas là de on-dit, mais de retours avec des analyses techniques à l'appui.

Il faudra constater si GhostWire Tokyo va souffrir de cela, mais il y a de grandes chances. Si ça se vérifie, il faudra également l'ampleur des dégâts et si certaines configurations sont touchées plus que d'autres ou non. Pourquoi un changement aussi tard dans la vie du jeu ? DSOGaming théorise sur le fait que Bethesda et Tango Gameworks pourrait sortir une extension qui serait protégée par Denuvo.

La population de Tokyo a disparu, et les rues de la ville sont envahies par de redoutables forces surnaturelles. Utilisez un puissant arsenal de compétences élémentaires afin de révéler la vérité qui se cache derrière cette disparition et sauver Tokyo. Synopsis de GhostWire Tokyo via Steam.

Crédits : Steam.

Tout savoir sur la mise à jour gratuite « Le Fil de l'Araignée »

C'était pour la mauvaise nouvelle, si vous jouez sur PC, mais Bethesda et l'ancien studio de Shinji Mikami ont autre chose de plus intéressant. Une mise à jour « Le Fil de l'Araignée » est disponible et remanie le jeu pour en faire un rogue-lite via un mode spécial. Mais ce n'est pas tout.

Ce patch de GhostWire Tokyo permet de rencontrer de nouveaux ennemis, d'utiliser des compétences inédites, d'explorer des zones encore secrètes ou encore de remplir d'autres missions secondaires. Par ailleurs, Bethesda mentionne « des cinématiques d'histoire étendues ». En vous rendant au magasin Cat's Paw, vous devriez aussi pouvoir acheter d'autres objets absents de la version d'origine. Au-delà de ces nouveautés conséquentes, le cœur du jeu avec ses combats magiques - à l'instar du prochain Immortals of Aveum - reste le même avec ses défauts et ses qualités.

Après cela, cette franchise a-t-elle un avenir ? Oui, il pourrait y avoir un GhostWire Tokyo 2 ou des DLC scénarisés. Kenji Kimura, directeur du premier volet, avait déclaré « Je pense que lorsque les choses se seront un peu tassées, et que j'aurai soufflé un peu plus, j'aurai des idées de DLC et suites que j'aurai envie réaliser ». Alors à quand la suite ? Il faudra attendre un peu « Pour l'instant, rien n'a encore été décidé, donc je ne peux pas vous en dire davantage » a-t-il ajouté.

GhostWire Tokyo est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Il est en plus inclus dans le Xbox Game Pass.