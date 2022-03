Ghostwire Tokyo révèle ses horaires de lancement, d'accès anticipé et de préchargement. Les acheteurs de la version deluxe peuvent y jouer dès ce 22 mars.

Ghostwire Tokyo, le prochain titre de Tango Gameworks (The Evil Within), sera disponible pour la majorité des joueurs ce vendredi 25 mars. Afin d'aborder le lancement dans les meilleures conditions, surtout si vous avez précommandé une copie numérique, Bethesda partage les différents horaires auxquels le jeu sera téléchargeable et jouable.

Quand sort le jeu sur PlayStation 5 et PC ?

Voici donc les heures de préchargement, d'accès anticipé et de lancement sur les deux plateformes qui accueillent Ghostwire Tokyo, le nouveau jeu du studio de Shinji Mikami.

Sur PS5 :

Préchargement : disponible

Accès anticipé (version Deluxe) : disponible

Lancement : le 25 mars à minuit (dans la nuit de jeudi à vendredi)

Sur PC :

Préchargement Steam : le 22 mars à 18h

Lancement Steam : le 25 mars à 1h00 (dans la nuit de jeudi à vendredi)

Lancement Epic Games Store : le 25 mars à 1h00 (dans la nuit de jeudi à vendredi)

Ghostwire Tokyo : un accueil similaire à The Evil Within ?

La sortie n'est pas avant trois jours mais vous pouvez déjà consulter notre test d'un "assez bon jeu", qui pêche par son côté classique. Au niveau de Metacritic, le jeu culmine à 75/100 soit la même note que The Evil Within, et seulement un point de moins que sa suite.

Ghostwire Tokyo vous propose une plongée dans un Tokyo vide de sa population, remplacée ici par des ennemis façon Slenderman, des écolières sans tête etc. À votre charge de nettoyer les rues, mettre la main sur le responsable et de sauver votre sœur kidnappée par ce dernier en usant de vos pouvoirs.