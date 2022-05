Un GhostWire Tokyo 2 est-il envisageable à ce stade ? Nous n'avons pas les chiffres de vente qui pourrait nous aiguiller, mais au sein de Tango Gameworks, la volonté d'aller au-delà du premier épisode est bien présente.

GhostWire Tokyo : une suite ou des DLC scénarisés ?

Alors que GhostWire Tokyo doit encore débarquer sur Xbox Series X|S, le réalisateur du jeu, Kenji Kimura, parle déjà du futur de la licence. Si tant est qu'il y en est un bien évidemment.

Dans une interview à IGN Japan (traduite par GamesRadar), le directeur fait part de ses envies de suite ou de DLC, mais à l'heure actuelle, les plans ne sont pas arrêtés à ce niveau.

Je pense que lorsque les choses se seront un peu tassées, et que j'aurai soufflé un peu plus, j'aurai des idées de DLC et suites que j'aurai envie réaliser. Pour l'instant, rien n'a encore été décidé, donc je ne peux pas vous en dire davantage.

C'est la première fois que Tango Gameworks évoque ouvertement un GhostWire Tokyo 2. Guère étonnant étant donné que The Evil Within avait reçu un deuxième épisode plus abouti que son prédécesseur. Et c'est tout le mal que l'on peut souhaiter à la nouvelle licence du studio. Un volet inédit qui corrigerait notamment les errances du monde ouvert.

Avant cela, il y aura un jeu complètement différent

Avant un possible GhostWire Tokyo 2 ou des DLC, Tango Gameworks nous offrira à un titre aux antipodes de l'horreur développé par John Johanas. Le game director des contenus additionnels de The Evil Within et réalisateur de The Evil Within 2.