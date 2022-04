D'après Kotaku, un nouveau jeu Ghost Recon "Over" pourrait arriver plus tôt qu'on ne le croit. Ubisoft Paris serait dessus depuis plusieurs mois pour une sortie d'ici 2023.

Tandis qu'Ubisoft a tiré un trait sur Ghost Recon Breakpoint, la rumeur d'un soft inédit circule via nos confrères de Kotaku. Et selon eux, cet épisode arriverait dans les prochains mois. Les infos.

Ghost Recon Over : c'est pas fini alors ?

Deux sources auraient donc confié à Kotaku qu'un nouveau jeu Ghost Recon serait en développement au sein d'Ubisoft Paris. Le studio qui est affecté ordinairement à la série. Apparemment, le soft aurait pour nom de code OVER, un titre provisoire qui était dans le leak Nvidia. Une fuite démentie par le fabricant mais qui, au fil du temps, s'est avérée pour plusieurs projets (les remasters de Chrono Chross et de la trilogie GTA, le portage PC de God of War...).

Selon toute vraisemblance, les travaux auraient été amorcés il y a de cela un an et demi. La sortie pourrait avoir lieu au cours de l'année fiscale 2023, soit d'ici avril de l'année prochaine. Ça fait court !

Dur à croire ? Oui, après le flop de Breakpoint, un peu il faut l'avouer. Mais le journaliste Tom Henderson est venu mettre son grain de sel en appuyant les dires de Kotaku et le leak Nvidia.

Sur ce coup là, il semble que Kotaku m'ait devancé (lol). Mais oui, je peux corroborer la rumeur.

Le battle royale Frontline accuse le coup

Et le battle royale free-to-play Ghost Recon : Frontline dans l'histoire ? Après l'accueil complètement glacial des joueurs et les retours négatifs de tests en interne, il aurait été complètement rebooté. Du coup, la sortie ne serait pas pour demain et Ghost Recon Over permettrait en quelque sorte de combler le vide.

À voir si Ubisoft aura réellement retenu la leçon pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, et ainsi ternir l'image de la licence. Pour rappel, l'éditeur français aurait aussi un shooter battle royale d'un "nouveau genre" en stock.