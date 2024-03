Plus que jamais, Ubisoft mise tout sur Assassin’s Creed. La licence s’apprêterait à se décliner toujours plus avec presque une dizaine de jeux supplémentaires, certains étant officialisés, d’autres qui auraient été validés en interne comme un certain AC Blackflag Remake. On le sait, l’éditeur français bichonne ses franchises phares, exception faite de Rayman, plus occupé à sniffer des rails de coke dans la série Captain Laserhawk qu’à revenir dans un nouveau jeu. Si elle n’a pas une myriade de projets à venir comme la vedette d’Ubisoft, la licence Ghost Recon est loin d’être morte et on en sait un peu plus sur sa prochaine entrée principale.

Nouveaux détails autour de Ghost Recon Over

Quelques NFT et puis s’en vont. Ghost Recon Breakpoint aura laissé un goût amer non seulement aux joueurs, mais aussi à Ubisoft. D’un côté, ces bons vieux décideurs qui ont préféré tirer un trait rapidement sur le jeu face aux ventes en deçà de leurs attentes, de l'autre les employés contraints de voir le fruit de leur travail terni par des NFT et les polémiques qui vont avec. Quelques mois après avoir annoncé la fin du suivi du jeu, l’éditeur français enfonçait le clou en révélant que le battle royale Ghost Recon Frontline était purement et simplement annulé. Il s’est rapidement murmuré que la branche parisienne planchait sur un nouveau jeu principal et on vous rassure, Ubisoft n’a pas tiré un trait dessus.

Toujours bien informé sur l’entreprise française, Tom Henderson (Insider Gaming) a donné quelques nouvelles de celui qu’on appellerait en interne Ghost Recon Over. Le projet lorgnerait clairement du côté des jeux de tir tactiques militaires en équipe en puisant ses inspirations dans Battlefield, la série Modern Warfare, Squad ou encore Ready or Not. Les joueurs seraient plongés en plein cœur de la guerre fictive du Naiman, situé dans un pays hostile du sud-est, meurtri par divers crimes de guerre. L’histoire s’axerait alors autour des « Ghosts », votre équipe, qui infiltreraient la zone de guerre pour tenter de trouver un traître.

Image promotionnelle de Ghost Recon Breakpoint © Ubisoft

Une sortie au plus tôt d'ici 2025

Selon Henderson, Ghost Recon Over marcherait clairement dans les pas des Modern Warfare avec des missions et segments de jeu potentiellement sombres voire polémiques. « Une des missions montre par exemple votre équipe sur le point d’abattre un homme tenant un bébé dans ses bras, parce qu’ils pensaient que l’enfant était une bombe, avant de réaliser à la dernière minute que non », ajoute-t-il pour appuyer ses propos en s’appuyant sur une vidéo du jeu envoyée par une source qui souhaite évidemment garder l’anonymat.

Les premières images de Ghost Recon Over laisseraient d’ailleurs entrevoir un titre plus évolué graphiquement, se rapprochant davantage de ce que peut proposer Ready or Not selon lui. Le jeu aura largement le temps de se refaire une beauté d’ici là, puisqu’Ubisoft tablerait sur une sortie d’ici 2025-2026. La réputation d'Henderson n'est plus à prouver, surtout lorsqu'il s'agit de l'éditeur français, mais le conditionnel reste évidemment de rigueur jusqu'à une officialisation.