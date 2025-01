Le prochain jeu Ghost Recon refait parler de lui et se confirme à nouveau. Malgré tout, la date de sortie pourrait décevoir. On vous explique tout.

La franchise Tom Clancy’s Ghost Recon pourrait bientôt faire son grand retour. Une fuite récente laisse entendre qu’Ubisoft travaille en secret sur un nouvel opus. Baptisé provisoirement Ghost Recon Over, ce jeu pourrait sortir avant la fin de 2026. Voici ce que l’on sait, et pourquoi les fans ont de quoi être impatients. Ce n'est en plus pas la première fois que l'on peut entendre parler de ça.

Ghost Recon en pause depuis trop longtemps

Lancée en 2001, la série Ghost Recon s’est imposée comme une référence des jeux tactiques. Mélangeant action, stratégie et immersion, elle a conquis des millions de joueurs à travers le monde. Mais depuis quelques années, la franchise se fait discrète. Après Wildlands en 2017 et Breakpoint en 2019, plus rien. Cela fait maintenant cinq ans que les fans attendent des nouvelles. Ce nouveau leak pourrait donc être le signe d’un retour très attendu.

Selon le journaliste Tom Henderson, un nouveau jeu Ghost Recon serait en préparation chez Ubisoft. Il porterait le nom de code Ghost Recon Over. Ce titre provisoire pourrait changer, mais l’information la plus excitante reste la date de sortie. Si les rumeurs sont exactes, le jeu pourrait arriver avant la fin de 2026. Mieux encore, une annonce officielle pourrait être faite dès cette année ou au début de 2025. C'est un peu ce qu'avait annoncé l'insider dès mars 2024,à la différence décevante qu'ici il serait plus question de 2026 pour une sortie, et non 2025.

Ghost Recon Breakpoint © Ubisoft

Peu d’infos, mais de grandes attentes

Pour l’instant, les détails sur ce nouveau jeu restent flous. Aucun visuel, aucune information sur le gameplay ou les mécaniques. Ce silence nourrit à la fois la curiosité et l’impatience des joueurs. Ubisoft, fidèle à son habitude, n’a pas confirmé la fuite. L’éditeur commente rarement les rumeurs, mais l’historique de Tom Henderson en fait une source fiable.

Ce nouveau titre pourrait être décisif pour Ubisoft. Avec une concurrence féroce dans les jeux tactiques et militaires, ce retour de Ghost Recon doit marquer les esprits. Le studio aura fort à faire pour moderniser la série tout en respectant ses racines. Les joueurs attendent une expérience intense, innovante, mais aussi fidèle à l’esprit de la franchise. À l'époque du premier leak, on pouvait apprendre que le jeu marcherait clairement dans les pas des Modern Warfare. Wait and see.

Source : insider-gaming