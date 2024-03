Quatre ans après sa sortie, l'excellent Ghost of Tsushima refait parler de lui. Une annonce phare et imminente se profile en effet pour l'exclusivité PS4/PS5 de Sucker Punch !

Ghost of Tsushima, c'est un peu Assassin's Creed Red avant l'heure. Le titre s'est en tout cas présenté comme un très beau chant du cygne pour la PS4 en 2020. Vu le délai séparant sa sortie et la bonne nouvelle qui vient de surgir à son sujet, on vous laisse en deviner la teneur.

Ghost of Tsushima se préparerait à infiltrer un nouveau territoire

Sony Interactive Entertainment et Sucker Punch devraient très bientôt avoir une annonce phare à faire. D'abord sorti sur PS4, le jeu dans un superbe Japon féodal en monde ouvert a eu droit à une version Director's Cut sur PS5 en 2021. Ghost of Tsushima a ainsi eu tout le loisir de couler des jours heureux sur consoles. Il serait ainsi temps pour lui de voguer vers d'autres horizons. Vous avez dit portage sur PC ?

C'est en tout cas ce qui a été avancé par Shpeshal_Nick de XboxEra : « J'ai entendu dire qu'on aura des nouvelles à propos d'une version PC de Ghost of Tsushima très bientôt. Peut-être aux alentours du 5 mars ? ». Si tel est le cas, l'annonce est donc imminente, pour le plus grand plaisir des joueuses et joueurs PC.

La politique d'ouverture de Sony sur PC se poursuit

Plus que jamais, l'ouverture de Sony vers le PC se présente comme une évidence. Cela avait commencé avec Horizon Zero Dawn, puis d'autres très gros titres de PlayStation Studios ont continué d'affluer. On peut citer pêle-mêle God of War, Days Gone, Uncharted 4, The Last of Us Part I ou encore Marvel's Spider-Man. Soit des exclusivités qui ont clairement cartonné sur consoles. Pour rappel, Ghost of Tsushima s'est de son côté vendu à près de 10 millions d'exemplaires.

Il n'est donc pas étonnant que Sony entende profiter du PC pour remettre cette dernière licence phare de son catalogue sur le devant de la scène. Le mariage entre infiltration, monde ouvert et Japon féodal risque en effet de grandement retenir l'attention des PCistes. D'autant que la déjà superbe direction artistique du jeu pourra sur cette plateforme exprimer tout son plein potentiel. Il s'agira en tout cas d'un excellent moyen d'attendre Assassin's Creed Red, qu'on espère de qualité égale au poétique jeu de Sucker Punch !