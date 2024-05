Dans un contexte où les politiques de connexion des comptes sont de plus en plus scrutées par les joueurs, Sucker Punch Productions a annoncé des détails importants concernant la sortie de Ghost of Tsushima: Director’s Cut sur PC, prévue pour le 16 mai. L'adaptation de ce célèbre jeu initialement lancé sur les consoles PlayStation a suscité beaucoup d'intérêt, notamment en ce qui concerne les exigences de connexion. Surtout après la polémique Helldivers 2...

Ghost of Tsushima ne veut pas faire les mêmes erreurs

Selon les informations révélées, la composante solo du jeu, qui inclut l'extension acclamée de l'Île d'Iki, pourra être jouée sans nécessiter de liaison avec un compte PlayStation Network. Cette décision semble être une réponse aux préoccupations récentes des joueurs concernant les exigences de connexion obligatoire, comme observé avec le lancement de Helldivers 2. Même si depuis, Sony a fait marche arrière et s'est exprimé dans un tweet pour présenter ses excuses.

Toutefois, pour ceux qui souhaitent explorer Legends, le mode multijoueur autonome de Ghost of Tsushima, un compte PSN restera nécessaire. Cette condition s'inscrit dans une politique plus large de Sony, qui maintient cette exigence malgré certaines réticences de la communauté gaming. En effet, l'entreprise souhaite créer un écosystème complet, peu importe la plateforme pour un peu lier sous le monde sous son giron.

Un bon point point pour tout le monde

Cette clarification vient à un moment opportun, permettant aux futurs joueurs PC de planifier leur expérience sans surprises. Elle souligne également la volonté de Sucker Punch de faciliter l'accès à leur titre phare tout en respectant les directives de leur maison mère.

Les fans de l'aventure épique de Jin, le protagoniste de Ghost of Tsushima, peuvent donc se réjouir de pouvoir plonger dans ce récit sans contraintes supplémentaires. Cette décision pourrait bien influencer positivement la perception du jeu par la communauté PC. Souvent avide de flexibilité dans la gestion des droits numériques.

Ce modèle de distribution pourrait également inciter d'autres développeurs à considérer des approches similaires. Surtout dans un marché où la liberté des utilisateurs est de plus en plus valorisée. Les joueurs intéressés par le multijoueur devront cependant peser l'importance de cette exigence à la lumière de leur désir de profiter de tout ce que le jeu a à offrir.