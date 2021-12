Ghost of Tsushima a incontestablement été un des gros succès de Sony au cours de la génération PS4. Ce succès a été tel qu’un projet d’adaptation cinématographique du jeu a été annoncé dès mars 2021. Où en est le projet depuis ? C’est justement ce qui a été demandé à un des principaux intéressés.

Chad Stahelski, réalisateur des films John Wick et futur réalisateur du film Ghost of Tsushima, s’est récemment exprimé au sujet de ce dernier. Présent à l’avant-première de Matrix : Resurrections, le cinéaste a répondu aux questions du site américain IGN.

Éviter la malédiction des films tirés de jeux vidéo

Questionné au sujet de l’adaptation du jeu PS4-PS5 de Sucker Punch, Chad Stahelski explique que lui et ses partenaires ne veulent pas se précipiter :

Vous savez bien ce que peuvent donner les adaptations de jeux vidéo. Nous prenons donc notre temps et faisons les choses bien. Nous travaillons très étroitement avec les développeurs du jeu pour nous assurer que nous nous en tenons à ce qui est génial dans le jeu.

Le réalisateur du film Ghost of Tsushima ne rentre donc pas dans les détails. Histoire de rassurer les fans du jeu, Chad Stahelski a tout de même affirmé que les fans "seront très contents de ce sur quoi ils travaillent." Pour l’instant, ces mêmes fans ne peuvent que le croire sur parole.

Ghost of Tsushima, un jeu adaptable en film ?

Pour rappel, Chad Stahelski, Alex Young et Jason Spitz produisent le film via leur société 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash et Carter Swan produisent de leur côté le film pour le compte de PlayStation Productions. Sucker Punch Productions, le développeur du jeu original, sert quant à lui de producteur exécutif par l'intermédiaire de Peter Kang.

De son côté, Daisuke Tsuji, le comédien japano-américain qui a prêté ses traits, ses gestes et sa voix (en anglais) à Jin Sakai, a de son côté manifesté son intérêt pour le projet. Il avait en effet déclaré avec humour qu’il "acceptait de montrer ses fesses à l’écran." Cette remarque fait référence aux scènes de Ghost of Tsushima dans lesquelles le héros se baigne dans des sources chaudes.

Le processus n’est évidemment pas suffisamment avancé pour évoquer de date de sortie pour l’instant. Et il y a fort à parier que ce projet de film Ghost of Tsushima fera parler de lui à de nombreuses reprises d’ici sa sortie.

Croyez-vous que Ghost of Tshushima fera un bon film ? Pensez-vous que Chad Stahelski est l'homme de la situation ? Qui verriez-vous dans le casting du film ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.