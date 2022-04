Sony Pictures et PlayStation Productions confient l'écriture du film de Ghost of Tsushima à Takashi Doscher. Un expert en chambara et un joueur depuis sa plus tendre enfance.

Sony Pictures et PlayStation Productions ne veulent pas se presser et bâcler le film Ghost of Tsushima. Du coup, l'adaptation avance doucement mais sûrement, et elle vient juste de dénicher son scénariste. Ce sera Takashi Doscher, un cinéaste plus confidentiel, qui fera équipe avec le réalisateur Chad Stahelski (John Wick).

Takashi Doscher à l'écriture du film Ghost of Tsushima

Pour épauler Chad Stahelski (John Wick), chargé de transposer l'univers créé par Sucker Punch sur grand écran, Sony Pictures et PlayStation Productions se sont tournés vers le cinéma indépendant. Les deux entités ont en effet jeté leur dévolu sur Takashi Doscher. Le jeune homme a notamment réalisé Only dans lequel il a pu diriger Freida Pinto (Slumdog Millionaire, La Planète des Singes).

Mais s'il a été embauché en tant que scénariste pour le film Ghost of Tsushima, c'est probablement en raison de ses passions. En réponse à l'article de Deadline qui révélait la nouvelle, il a manifesté son amour pour le chambara et les jeux vidéo.

J'ai grandi en regardant des rediffusions de chambara avec mes grands-parents. J'ai séché les cours pour aller chercher la PS2 le jour de son lancement. Dire que ce projet est le point culminant de ma carrière est un euphémisme. Je suis honoré et touché. Arigato-gozaimasu (merci).

Il va s'en dire que si le film Ghost of Tsushima est réussi, ce sera un bon gros boost pour sa carrière.

L'île d'Iki dans Ghost of Tsushima Director's Cut

Qui pour incarner le héros du jeu Jin Sakai ?

Pour rappel, Chad Stahelski, Alex Young et Jason Spitz produiront le long-métrage avec leur société 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash, producteur avec Carter Swan côté PlayStation Productions, a commenté :

C'est un grand talent et un grand fan du jeu. Je suis très emballé par ce film.

On ne sait pas qui sera retenu dans le rôle principal. Mais si jamais Sony Pictures est partant, l'acteur de Jin Sakai peut reproduire les scènes où il se baigne nu dans les sources chaudes.

Afin de découvrir l'œuvre originale, Ghost of Tsushima et sa version Director's Cut sont disponibles sur PS5 et PS4.