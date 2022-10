Sony offre de jolis cadeaux axés autour de Ghost of Tsushima pour les joueurs PS5. Et forcément ceux qui sont sur PS5 en sont presque jaloux, car sa concerne une fonctionnalité absente.

Si Sony concentre tous ses efforts sur la PS5, la firme japonaise vient de faire un joli cadeau aux joueurs PS4. Un lot de thèmes dynamiques axés autour de Ghost of Tsushima sont disponibles en téléchargement gratuitement via un simple code à rentrer sur le PS Store.

Trois thèmes dynamiques de Ghost of Tsushima gratuits

L’un d’eux dépeint une scène en forêt éclairée par de jolis rayons de soleil avec le héros en son centre, l’un s’inspire des estampes asiatiques, tandis que le dernier repose sur des images du jeu avec quelques effets. Tous particulièrement réussis, ils ne sont néanmoins pas inédits et avaient déjà été offerts à quelques occasions. Pour récupérer ces thèmes dynamiques de Ghost of Tsushima, rendez-vous sur la page « Utiliser des codes » sur le PS Store. Vous n’aurez plus qu’à rentrer le code européen, à savoir : 4PNM-4RNP-9C92 pour récupérer le pack.

La disponibilité de ces cadeaux ne semble pas limitée dans le temps, mais on ne saurait trop vous conseiller de ne pas trop attendre. A cette annonce, les joueurs PS5 ont exprimé leur déception quant à l’absence d’une fonctionnalité similaire aux thèmes dynamiques sur leur console. « Je suis toujours triste de ne plus pouvoir utiliser les miens. J’avais plein de thèmes dynamiques, notamment grâce à mes éditions collector et je ne peux plus m’en servir. J’espère qu’ils les feront revenir sur PS5 », commente par exemple un joueur. Une réponse qui fait écho avec plusieurs autres commentaires demandant cette fonctionnalité. Reste maintenant à voir si Sony les ramènera sur sa nouvelle console d’une manière ou d’une autre.