L'attente autour de Ghost of Tsushima 2 monte en flèche. Avec la révélation récente de Ghost of Yotei, les fans de la saga sont plus que jamais impatients. Pourtant, cette annonce n’a pas été sans controverse, notamment à cause du changement de protagoniste. Mais malgré ces débats, tout laisse penser que le jeu sera un véritable carton.

Une explosion du nombre de joueurs sur Ghost Of Tsushima

Depuis l'annonce de Ghost of Yotei lors du dernier State of Play, le nombre de joueurs sur Ghost of Tsushima a littéralement explosé. Selon TrueTrophies, le jeu a vu une augmentation de 53 % de son nombre de joueurs en seulement une semaine. Cette hausse impressionnante montre bien que les fans sont toujours attachés à cet univers. Le jeu a même grimpé dans les classements, passant de la 35ème à la 26ème place des jeux les plus joués sur PlayStation.

Cette augmentation du nombre de joueurs pourrait s'expliquer par plusieurs raisons. Certains fans reviennent probablement pour redécouvrir l’histoire de Jin Sakai avant de plonger dans Ghost of Yotei. D’autres, peut-être curieux après l’annonce, découvrent Ghost of Tsushima pour la première fois. Quoi qu’il en soit, l’engouement est là, et cela montre bien que la série a encore de beaux jours devant elle.

Un nouveau protagoniste et une nouvelle histoire

L’un des changements majeurs annoncés pour Ghost of Yotei concerne le protagoniste. Adieu Jin Sakai, place à une nouvelle héroïne. L’histoire se déroulera plusieurs siècles après les événements de Ghost of Tsushima, avec un cadre et une époque complètement différents.

Ce choix divise les fans. Beaucoup étaient très attachés à Jin et regrettent qu’il ne soit plus au centre de l’histoire. Cependant, les développeurs de Sucker Punch ont expliqué que cette évolution était nécessaire. Jin a eu une conclusion satisfaisante, et revenir sur son histoire aurait pu gâcher la force de son arc narratif. Pour garder la série fraîche et innovante, ce nouveau départ semble essentiel.

Malgré la controverse autour de l'abandon de Jin, l’enthousiasme pour Ghost of Yotei reste fort. Le changement de protagoniste permet à Sucker Punch d’explorer de nouveaux territoires, tant au niveau narratif que du gameplay. Cette nouvelle héroïne, dans un cadre différent, pourrait apporter une dimension inédite à la série. Ce renouveau pourrait aussi attirer de nouveaux joueurs tout en offrant aux fans une nouvelle perspective sur l'univers de Ghost of Tsushima.

