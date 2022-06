Alors que les rumeurs d’un nouveau Sly Cooper sont persistantes, un certain Ghost of Tsushima 2 refait à nouveau parler de lui. Pas d'indiscrétion des insiders cette fois, mais un indice des développeurs eux-mêmes.

Ghost of Tsushima 2 déjà en développement ?

Si Sucker Punch a sonné le glas de Ghost of Tsushima en arrêtant le suivi du jeu et de sa composant multijoueur, la nouvelle franchise à succès de Sony a encore de beaux jours devant elle. L’exclusivité PlayStation aura en effet le droit à un film par le réalisateur de John Wick, mais ce ne serait pas le seul projet en cours. Les développeurs pourraient être en train de concocter un Ghost of Tsushima 2. Le studio a en effet publié une nouvelle offre d’emploi pour un poste d’Encounter Designer.

Selon elle, le candidat idéal devra être capable de « livrer des rencontres intéressantes et variées dans un jeu en monde ouvert avec un accent particulier sur les combats de mêlée et l’infiltration. » Une description qui n’est pas sans rappeler celles publiées à l’époque pour Ghost of Tsushima. D’autant que d’autres postes à pouvoir nécessitent d’être familier avec les mécaniques de jeu des jeux précédents du studio. Évidemment, à ce stade ce n’est que pure spéculation et cela pourrait concerner Sly Cooper ou le nouvel Infamous qui ont fait l’objet de rumeurs. Cependant avec 8 millions de ventes et un succès critique et commercial, on peut presque considérer comme acquis le développement d’une suite. Surtout que Sony semble vouloir capitaliser sur cette nouvelle licence. Affaire à suivre..