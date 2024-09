Ghost of Tsushima 2 s'annonce comme une bien meilleure suite du marquant premier opus de Sucker Punch, avec un changement majeur et très demandé par les joueurs.

C'est en tout cas ce qu'a avancé le studio derrière Ghost of Tsushima 2 dans le cadre d'une interview auprès du New York Times. En plus de proposer une nouvelle région du Japon dans une autre période de son histoire en compagnie d'un nouveau personnage, la suite de cette exclusivité PlayStation phare entendrait améliorer de nombreux points par rapport à son aîné très apprécié.

Un Ghost of Tsushima 2 meilleur en tous points ?

En guise de « one last thing » à l'occasion de son dernier State of Play, PlayStation nous dévoilait enfin un premier trailer officiel pour Ghost of Tsushima 2, avec une sortie prévue courant 2025. Exit l'île de Tsushima et Jin Sakai, place à Atsu (choix qui a hélas provoqué une vive polémique), incarnée en anglais par Erika Ishii, et la région autour du mont Yotei, tout au nord du Japon, en 1603. Rien que là déjà, on remarque d'énormes changements par rapport au premier opus, qui se déroulait pour rappel grossièrement au 13ème siècle.

Le monde de Ghost of Tsushima 2 sera donc radicalement différent et plus « moderne », avec notamment la présence d'armes à feu. En parlant de monde, Sucker Punch a déclaré au New York Times un autre changement majeur pour son second titre au Japon. Jason Connell, directeur créatif du titre, nous promet notamment un monde ouvert moins répétitif. C'était en effet l'un des écueils principaux du premier opus, avec des missions principales et activités un peu chiches en diversité dans leur structure.

« L'un des plus gros défis s'agissant de créer un monde ouvert est la nature répétitive de faire la même chose en boucle. Nous souhaitons proposer un meilleur équilibre en ce sens dans cette suite, avec des expériences plus uniques ». Cela devrait notamment se voir dans la progression de l'histoire d'Atsu et sa quête de vengeance face à des forces la dépassant complètement. Il serait entre autres question de choix narratifs pouvant impacter notre protagoniste et le monde qui l'entoure, de manière donc nettement moins dirigiste que le récit de Jin Sakai dans le premier opus. Ghost of Tsushima 2 s'annonce donc prometteur à bien des égards. Il faudra toutefois attendre l'année prochaine sur PS5 pour voir ce qu'il en est réellement.

Source : New York Times