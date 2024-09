Ghost of Tsushima 2 ou plutôt Ghost of Yotei, est officialisé et en prime il nous dévoile une fenêtre de sortie !

Sorti en 2020, Ghost of Tsushima premier du nom a fait énormément de bruit à sa sortie. Le studio Sucker Punch (InFamous) a frappé un grand coup en proposant un monde ouvert sans aucune indication à l’écran et une fidélité cinématographique remarquable à la culture japonaise. Une œuvre d’art sur fond de jeu un peu classique, mais terriblement efficace. Et c’est sans compter ses prouesses artistiques remarquables. En bref, les fans ne voulaient qu’une chose : une suite. Et justement…

Ghost of Tsushima 2 s'annonce avec un nom totalement différent et une fenêtre de sortie

Le State of Play de cette fin septembre s’est terminé sur une annonce de taille qu’absolument personne n’avait vu venir : l’annonce et le premier trailer de Ghost of Tsushima 2, ou plutôt Ghost of Yotei. Changement total de décor donc, loin de l’île du premier opus, et on pose nos valises autour du célèbre Mont Yotei.

Le protagoniste du premier jeu cède sa place à une héroïne cette fois, qui, comme son homologue de Tsushima, devra combattre pour la liberté et sa propre survie.

On ne sait rien du tout du jeu pour le moment si ce n’est qu’il se placera une nouvelle fois à une période clé de l’histoire japonaise et profitera une fois encore de panoramas à couper le souffle. On notera au passage qu’il y aura visiblement différentes saisons ou tout du moins plusieurs biomes. Pour l’heure, c’est mince, mais ça donne drôlement envie, d’autant plus que les souvenirs du premier Ghost of Tsushima sont encore très frais et qu’on sait de quoi est capable le studio.

Ghost of Yotei n’a pas donné de date de sortie définitive mais bel et bien une (large) fenêtre. Le jeu sera donc disponible dès 2025 sur PS5. On se doute que ce dernier sera optimisé dès sa sortie pour profiter pleinement de la PS5 Pro, histoire de nous en mettre encore plus plein les yeux.