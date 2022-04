Ce nouveau GFN Thursday ne fait pas les choses à moitié en ajoutant l'exclusivité PlayStation Studios God of War au catalogue GeForce Now. Il est escorté par une poignée de nouveaux jeux, dont certains totalement inédits.

God of War rejoint le GeForce Now

Après s'être vendu à plus de 10 millions d'exemplaires sur PS4 et PS5 et avoir reçu un accueil plus que chaleureux sur PC, God of War est disponible dès maintenant sur GeForce Now. Une surprise ? Non. Déjà, il était dans le leak Nvidia avec FF9 remake. Ensuite, le fabricant avait teasé cette nouveauté avec une silhouette facilement reconnaissable.

Côté technique, suivant l'appareil, Nvidia promet du 1440p ou 1600p en résolution, jusqu'à 120fps. Si vous êtes membre RTX 3080, les sessions de jeu pourront durer jusqu'à huit heures sans coupure, histoire d'apprécier comme il se doit ce God of War.

Grâce à la puissance de GeForce NOW, les membres peuvent désormais voyager dans les contrées sauvages nordiques sur presque tous les appareils. En streaming depuis le cloud, les membres peuvent jouer sur leur Mac jusqu'à 1440p ou 1600p sur les appareils pris en charge. Ils peuvent également jouer en déplacement sur leur appareil mobile à une vitesse pouvant atteindre 120 FPS, avec des sessions de jeu pouvant durer jusqu'à huit heures pour les membres RTX 3080.

Sept autres nouveaux jeux disponibles

God of War n'est pas le seul titre GeForce Now de cette semaine. Pour ce GFN Thursday, Nvidia fait fort avec des nouveautés. On a notamment MotoGP 22 et Terraformers qui sortent aujourd'hui, jeudi 21 avril 2022. Voici la liste des sept jeux supplémentaires :

Lila’s Sky Ark

Lumote: The Mastermote Chronicles

MotoGP22

Terraformers

Warstride Challenges

EQI

Twin Mirror

GeForce Now propose trois types d'abonnement :