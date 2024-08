Une annonce inattendue a été faite par miHoYo lors de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2024. Genshin Impact, le célèbre RPG d'aventure en monde ouvert, fera ses débuts sur les consoles Xbox Series le 20 novembre 2024. Cette sortie surprend de nombreux joueurs, car jusqu'à présent, le jeu était disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, PC, iOS et Android.

Genshin Impact a une bonne nouvelle pour vous

L'arrivée de Genshin Impact sur Xbox Series marque une étape importante pour miHoYo, élargissant ainsi l'accessibilité de son jeu à une nouvelle audience. Cette version sera disponible via le Microsoft Store, permettant aux joueurs Xbox de découvrir ou redécouvrir cette aventure épique.

Genshin Impact se déroule dans le vaste monde de Teyvat. Un univers rempli de magie et de mystères. Le joueur y incarne un Voyageur en quête de son frère ou de sa sœur perdu(e). Au cours de cette quête, les joueurs explorent sept nations distinctes. Chacune possédant sa propre culture, ses personnages uniques et ses défis. Le jeu se distingue par sa liberté d'exploration, permettant aux joueurs de parcourir librement ce monde vivant et de découvrir ses secrets au gré de leurs envies.

Le gameplay de Genshin Impact combine exploration, combats dynamiques, et résolution d'énigmes. Les joueurs peuvent former une équipe composée de différents personnages, chacun doté de compétences spéciales et de pouvoirs élémentaires, qu'ils peuvent utiliser pour surmonter les nombreux obstacles rencontrés. Cette diversité de gameplay, associée à un scénario captivant et à un univers visuellement impressionnant, a valu à Genshin Impact un succès mondial. Et ça depuis son lancement initial.

Une nouvelle expérience ?

L'adaptation de Genshin Impact sur Xbox Series promet d'offrir une expérience optimisée pour les capacités de la console, avec des graphismes améliorés et des temps de chargement réduits. Les joueurs sur Xbox peuvent s'attendre à une immersion totale dans le monde de Teyvat. Avec toutes les mises à jour et extensions du jeu disponibles dès le lancement.

