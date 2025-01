Se faire une place solide dans la galaxie des jeux-service n'est pas chose aisée. Il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus en mesure de se maintenir. On en a régulièrement la preuve, notamment du côté de chez PlayStation ces derniers temps, entre la mise à mort de Concord ou l'annulation d'un jeu God of War. Mais, il y a bien des réussites en la matière. L'éditeur HoYoverse semble d'ailleurs avoir trouvé sa formule, multipliant les titres à succès. Néanmoins, le plus emblématique demeure Genshin Impact. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il ne rencontre pas des difficultés par moment. Et justement, la facture est salée cette fois.

Lourde amende pour Genshin Impact

« Le concepteur du jeu vidéo Genshin Impact a accepté de payer 20 millions de dollars et d'interdire aux enfants de moins de 16 ans d'effectuer des achats dans le jeu sans le consentement de leurs parents », voilà comment commence le communiqué partagé par la Federal Trade Commision (FTC).

L'agence nord-américaine a effectivement épinglé HoYoverse pour son système de loot boxes. Tel qu'il est mis en place dans Genshin Impact, ce système invite à dépenser de l'argent réel dans le jeu. Le but est de tenter d'obtenir des personnages rares. Or, le contenu desdites "boîtes" (boxes) est aléatoire. De ce fait, obtenir le lot souhaité peut demander d'investir beaucoup d'argent.

© miHoYo et HoYoverse

Comme souvent dans ce genre de cas, la monnaie in-game et les microtransactions sont pointées du doigt. Elle ne serait pas assez transparente. De ce fait, la Commission estime qu'il y aurait tentative de tromper les joueuses et les joueurs, surtout les plus jeunes, sur ce qu'ils dépensent. Samuel Levine, le directeur du Bureau de la protection des consommateurs, ne veut rien laisser passer : « Les entreprises qui déploient ces tactiques obscures devront rendre des comptes si elles trompent les joueurs, en particulier les enfants et les adolescents, sur le coût réel des transactions dans le jeu ».

C'est donc un énième jeu qui se fait taper sur les doigts. La volonté d'abuser des joueuses et des joueurs passe de moins en moins inaperçu. D'autres gros jeux comme Fortnite ont déjà été contraints de payer de lourdes amendes. Le système de loot boxes ne s'est pas vraiment assaini depuis pour autant. Mais cela reste un premier pas vers un changement potentiel des pratiques.