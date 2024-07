Après un retard au démarrage, le plus grand rival de Genshin Impact à ce jour semble préparer une petite surprise aux joueuses et joueurs PlayStation.

La machine HoYoverse semble inarrêtable. Fort du succès de Genshin Impact, l’éditeur chinois a décliné son savoir-faire avec deux autres productions. Le space fantasy Honkai Star Rail attire toujours des millions de joueurs quand Zenless Zone Zero, sorti il y a quelques jours, est déjà un véritable carton. HoYo a pavé la voie à tout un tas de free-to-play qui tentent tant bien que mal de marcher sur ses pas. Beaucoup se sont cassé les dents, mais il y en a un qui connaît un petit succès en ce moment : Wuthering Waves. Un titre disponible sur mobiles et PC uniquement, mais cela devrait bientôt changer.

Le rival de Genshin Impact arriverait bientôt sur PS5 et PS4

Kuro Games l’avait annoncé bien avant sa sortie, son jeu arriverait sur PlayStation. Depuis, les joueurs consoles étaient sans nouvelles de ce portage, mais une annonce se prépare. Peut-être que le succès indécent de Zenless Zone Zero et ses quelque 50 millions de joueurs en l'espace de deux jours seulement y est pour quelque chose, mais le concurrent le plus solide de Genshin Impact arriverait très prochainement sur PS5 et PS4. Des datamineurs ont en effet trouvé plusieurs preuves allant dans ce sens. En fouillant dans les entrailles de Wuthering Waves, ils ont découvert divers fichiers faisant référence au PSN et aux versions PlayStation.

L’attente des joueurs PS5 et PS4 ne devrait donc plus être très longue, même s’ils partiront avec un train de retard. Gatcha oblige, le rival de Genshin Impact a déjà déployé plusieurs personnages et contenus éphémères. Peut-être que Wuthering Waves proposera toutes les bannières passées à l’occasion du lancement des versions PlayStation ? Rendez-vous dans quelque temps pour le découvrir.

Pour rappel, dans Wuthering Waves vous incarnez le Nomade, un personnage amnésique qui se réveille au plein cœur d’un monde post-apocalyptique ravagé par une calamité. Doté de pouvoirs spéciaux, votre avatar a la capacité d’absorber les monstres vaincus pour utiliser leurs compétences. À l’instar de Genshin Impact, des quêtes, des événements et tout un tas de compagnons à recruter (si la chance vous sourit) sont au programme.

